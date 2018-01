Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentlichen Telefonkabinen in der Schweiz ganz verschwunden sind. Seit Anfang 2018 ist die Swisscom nicht mehr verpflichtet, ihre Publifone zu betreiben, da fast alle ein Handy besitzen (die AZ berichtete). Von 2004 bis 2016 ist die Anzahl Gespräche um 95 Prozent zurückgegangen.

Im Bezirk Brugg gibt es laut Swisscom heute noch 15 Publifone. «Aktuell ist kein Abbau geplant. Mittelfristig, das heisst in den nächsten paar Jahren, werden aber alle Publifone verschwinden», sagt Mediensprecherin Annina Merk. Der Abbau der Publifone erfolge laufend und der Bestand werde nach verschiedenen Kriterien überprüft.

Umsatz- und Nutzungszahlen zu einzelnen Publifonen kommuniziert die Swisscom nicht. Nur so viel: Die Telefonkabine beim Perron 1 am Bahnhof Brugg wird von den 15 Publifonen im Bezirk am meisten genutzt und diejenige in Mönthal am wenigsten.

In der 290-Seelen-Gemeinde Elfingen steht die Telefonkabine prominent an der Dorfstrasse. Da die Netzabdeckung für Handys im Zentrum sehr dürftig ist, stellt sich hier die Frage, wie die Grundversorgung künftig gewährleistet werden kann.

Gemeindeammann Giovanni Carau sagt dazu: «Wir haben von der Swisscom die Zusage erhalten, dass die Telefonkabine bis auf weiteres in Betrieb bleibt. Dadurch entstehen keine Kosten für unsere Gemeinde.» Noch in diesem Jahr soll die Swisscom laut Carau intern ein Projekt für einen Antennenstandort in Elfingen lancieren.

Annina Merk bestätigt: «Swisscom wird die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Elfingen zeitnah weiter verbessern. Bezüglich Akquisition eines geeigneten Standorts zur Installation einer Mobilfunkanlage sind wir im Gespräch mit der Gemeinde.»

Am meisten Kabinen hat Brugg

Abgesehen von Elfingen befinden sich die anderen Publifone im Bezirk in Birr (1), Brugg (6), Mönthal (1), Riniken (1), Rüfenach (1), Schinznach-Dorf (1), Thalheim (1) und Windisch (2). Aktuell betreibt die Swisscom in der Schweiz noch knapp 3000 öffentliche Publifone. Zudem werden rund 2000 private Publifone durch die Swisscom im Auftrag von Dritten wie Hotels, Spitälern, Restaurants oder Schulen unterhalten. Das macht total knapp 5000 Publifone.

Zum Vergleich: Vor rund 20 Jahren betrieb Swisscom im ganzen Land fast 60 000 Publifone. Mehr als 90 Prozent von ihnen sind laut Sprecherin Annina Merk also bereits verschwunden.