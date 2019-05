«Patient der Psychiatrischen Klinik rastet komplett aus», titelte diese Zeitung kürzlich einen Artikel über einen Gerichtsfall am Bezirksgericht Brugg. Hintergrund: Ein Patient der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) in Windisch bedrohte eine Mitarbeiterin und mehrere Polizisten massiv. Der Mann ist ausgerastet, musste von der Polizei mittels eines Tasers unter Kontrolle gebracht werden.

Umgang ist individuell

Montandon und Kawohl haben in ihrer Karriere persönlich schon solche Angriffe erlebt. Wie das Fachpersonal damit umgeht, sei sehr individuell, gibt Montandon zu bedenken. Sie selber wollte nach dem Vorfall sofort wieder arbeiten. Kawohl, der massiv bedroht wurde, fühlte sich in dem Moment von seinem beruflichen Umfeld getragen. Zudem wurde der Patient verlegt.

Montandon sagt, dass es von Person zu Person unterschiedlich ist, was als Übergriff empfunden wird. Daher sei es wichtig, keinen der Fälle zu ignorieren. Und: «Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu Präsentismus kommt.» Heisst: Die Mitarbeitenden sollen erst wieder zur Arbeit kommen, wenn sie sich bereit dazu fühlen. «Uns ist es wichtig, dass unsere Leute gesund bleiben.»

Intern führen die PDAG ein zweistufiges Meldewesen, was Teil des Qualitätsmanagements ist. Zur unteren Stufe gehören kritische Situationen, in der zweiten Stufe erfasst werden aussergewöhnliche Ereignisse, darunter verbale oder körperliche Angriffe. Sämtliche Mitarbeitenden, von den Praktikanten bis in die Chefetage, haben Zugang zum System. Sich zu melden, soll möglichst einfach sein. Sämtliche Fälle werden zudem den Vorgesetzten, der Abteilung Human Resources sowie der Versicherung gemeldet. Ein Debriefing findet statt, wenn es der Mitarbeitende wünscht. «Selten ist das am gleichen Tag», sagt Kawohl. «Wir wollen diesbezüglich nichts aufzwingen und stellen es den Mitarbeitenden frei, ob sie intern oder extern über den Fall sprechen möchten.» Letztlich geht es darum, dass die Mitarbeitenden wieder angstfrei arbeiten können.

Weiter steht den Mitarbeitenden ein Care-Team zur Verfügung. Rund um die Uhr ist jemand auf Pikett. Das Team setzt sich aus den verschiedenen Berufsgruppen einer psychiatrischen Klinik zusammen. In einem Ethikforum, das regelmässig stattfindet, können zudem belastende Situationen vor- als auch nachbesprochen werden.