So gehen die Brugger mit den verschärften Corona-Massnahmen um

Für Wirt Vittorio Timpano von der Trattoria Brugg sind die am Freitagnachmittag vom Bundesrat angekündigten, verschärften Corona-Massnahmen ein schwerer Schlag. Das Restaurant im geschichtsträchtigen „Roten Haus“ verfügt über 150 Plätze. Seit dem Ausbruch des Corona-Virus ist die Zahl der Gäste zurückgegangen. Das hat einerseits damit zu tun, dass Bankette abgesagt wurden, andererseits dürfen auch die Soldaten seit zwei Wochen nicht mehr in den Ausgang.

Timpano achtet nun sehr darauf, alle Vorschriften einzuhalten, in dem die Gäste einen Sicherheitsabstand einhalten und er Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt. Jetzt muss er sich überlegen, ob die Trattoria Betriebsferien macht oder Kurzarbeit beantragt werden soll. Die Entscheidung wird in den nächsten Tagen fallen.

Die Lehrpersonen sind zu Hause für die Lernenden erreichbar

„Wir sind ausgerüstet und haben gute Online-Tools“, sagt Rektor Alex Simmen vom Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Schulschliessung werden die Lernenden in den kommenden drei Wochen bis zu den Frühlingsferien über die e-Learning-Plattform mit Aufträgen versorgt, die sie von zu Hause aus an ihrem angestammten Schultag zu bearbeiten haben. Die Lehrpersonen stehen den Lernenden - ebenfalls von zu Hause aus – per Mail, Telefon oder WhatsApp bei Fragen zur Verfügung. Rektor Simmen und die Verwaltung werden im BWZ-Schulhaus an der Annerstrasse weiterarbeiten und unter anderem das nächste Schuljahr vorbereiten. Das Reinigungspersonal werde einen gründlichen Frühlingsputz machen.

Das Thermalbad Bad Schinznach wird für die Gäste weiterhin offen stehen. Natürlich achte man darauf, dass sich im Restaurant maximal 50 Personen und im Aquarena fun sowie im Thermi spa je maximal 100 Personen aufhalten, sagt Marcus Rudolf, Leiter Bäder und Technik. Auch die Sauna sei wie gewohnt geöffnet. Aufgrund des schönen Wetters sei der Besucheransturm im Thermalbad aktuell sowieso nicht besonders gross, hält Marcus Rudolf fest.

Auch die beiden Brugger Kinos Excelsior und Odeon – inklusive Bar – halten ihren Betrieb wie bisher aufrecht, reduzieren aber die Personenzahl nach den Vorgaben von Bund und Kanton.