«So etwas habe ich noch nie erlebt»: Aargauer Wirt verkauft innert zwei Stunden 700 Güggeli-Spiesse

So schnell kann es in den Sozialen Medien gehen. Am Montagmorgen hat Thomas Schäublin auf Facebook einen Beitrag veröffentlicht. Darin bietet er Schweizer Schenkelfleisch am Spiess an, tiefgekühlt und mariniert, 3.90 Franken das Stück à 200 Gramm. Nach zwei Stunden hatte er 60 Telefonate, 70 Mails – und alle 700 Spiesse verkauft. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt der Wirt des «Güggeli Sternen» auf dem Bözberg.

Dass Schäublin die Spiesse zum Selbstkostenpreis abgibt, liegt daran, dass er seinen Betrieb schliessen musste. «Wegen dem Coronavirus wurden viele Feste abgesagt, für die wir bereits hunderte saftige Knebelspiesse vorbestellt hatten», schreibt er auf Facebook. Er wolle keinen Food-Waste verursachen und gebe die Spiesse darum sehr günstig ab.

Die Solidarität und der Preis hätten die Leute wohl bewogen, die Spiesse zu kaufen, meint Schäublin. Sogar aus den Kantonen Zürich und Luzern kamen Bestellungen rein.