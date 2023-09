SLRG Sektion Baden-Brugg Drei Teams gewannen Gold an den Schweizer Meisterschaften 38 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Baden-Brugg traten vergangenes Wochenende an den Schweizer Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Urdorf ZH an und holten sich dort drei Gold- sowie eine Silbermedaille.

Insgesamt neun Teams vom Verein SLRG Sektion Baden-Brugg nahmen an den Schweizer Meisterschaften teil. Bild: zvg

«Bei jeder Disziplin steht die Rettung einer in Not geratener Person im Fokus, die mit einer orangefarbenen Puppe simuliert wird», schreibt Nathalie Zulauf von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg in der Medienmitteilung. Eine Staffel von vier Personen, die alle zwischen 25 und 50 Meter zurücklegen, übt in den verschiedenen Disziplinen den Ernstfall. Dabei stehen den Schwimmerinnen und Schwimmern verschiedene Hilfsmittel wie Flossen oder Gurtretter zur Verfügung.

Mit neun Teams und insgesamt 38 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern sei Baden-Brugg die teilnehmerstärkste Sektion an den Schweizer Meisterschaften in Urdorf ZH gewesen. In der Kategorie Open, für über 16-Jährige, schlug das fünfköpfige Herrenteam die letztjährigen Meister der Sektion Innerschwyz mit 25 Punkten Vorsprung und holte sich so zum ersten Mal seit 2014 wieder den Titel.

Das Herrenteam gewann mit 25 Punkten Vorsprung gegen die letztjährigen Meister. Bild: zvg

Strafpunkte machten ihnen einen Strich durch die Rechnung

Bei den Nachwuchsathleten und -athletinnen seien die Podestplätze und Siege schon fast eine Selbstverständlichkeit, schreibt der Verein weiter. Fünf Juniorinnen gewannen in der Kategorie für unter 18-Jährige Gold. Drei davon schwammen ebenfalls in der Erwachsenenkategorie und holten sich dort beinahe den Titel der Vize-Schweizer-Meisterinnen. Ein paar Strafpunkte machten ihnen hierbei jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der Vize-Schweizer-Meister-Titel bei den Jungs in der gleichen Altersklasse ging ebenfalls nach Baden-Brugg.

In sieben verschiedenen Disziplinen überzeugten zudem vier erfahrene Rettungsschwimmerinnen mit über 60 Jahren gemeinsamer Erfahrung. Mit ihren Leistungen brachten sie dem Verein einen weiteren Sieg im Rettungssport ein. Gemäss der SLRG Sektion Baden-Brugg überzeugten auch die weiteren Teams mit ihren Leistungen am Wettkampf.