«Letztes Jahr war es fast zu heiss. Die Bedingungen in diesem Jahr sind dagegen optimal», sagt Verena Rohrer, Projektleiterin des slowUp Brugg Regio, zufrieden. Ob dies auch mehr Besucher anlockte, kann die Projektleiterin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. «Ich habe jedoch schon von vielen Seiten gehört, dass es sicherlich gleich viele Teilnehmer hat, wie im Vorjahr, als es zirka 25000 waren. Es wird sogar gemunkelt, dass es mehr sind.» Der gesamte Festplatz beim Brugger Geissenschachen, der zugleich den Start- und Endpunkt der rund 33 Kilometer langen Rundstrecke markiert, ist mit Zweirädern übersät. Zwischendurch sind jedoch auch Leute mit Inlineskates, Kickboards, Skateboards oder Einrädern zu sehen. Die Vielfalt ist gross.

Tour macht allen Spass

Aufgeregt warten einige Kinder vor der Kletterwand, einer von vielen Attraktionen auf dem Festplatz. Sie fiebern mit einem Jungen mit, der gerade dabei ist, die oberste Sprosse zu erklimmen. Neben vielen Essensständen und Beizen, die die Besucher mit gesunden Speisen, aber auch mit süssen Verlockungen wie Crêpes und Glacé verköstigen, sind auch viele Spiele zu finden. So versuchen die Leute beispielsweise ihr Glück bei einem der vielen Glücksräder. Besonders beliebt ist die Herausforderung beim Skoda-Stand. Eine Familie versucht, so schnell wie möglich die Gegenstände am Boden in den Kofferraum eines Skodas zu verstauen. Mit Erfolg: Bis jetzt sind sie die besten.

«Go!Go!Go!» feuern sich die Teilnehmer gegenseitig immer wieder an. Nach dem Start geht es via Königsfelden, Windisch und Mülligen durchs Birrfeld nach Lupfig, Scherz, Hausen und schliesslich entlang des Habsburgerwaldes zurück nach Brugg. Die autofreie Erlebnistour scheint ihnen sichtlich Spass zu machen, denn sie alle haben ein Lächeln im Gesicht. Einzig bei den Steigungen, beispielsweise wenn es die Brugger Altstadt hinauf geht, ist ihnen die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Die Kinder müssen kräftig in die Pedale treten oder werden gar von den Erwachsenen hinaufgestossen.

Auch die Projektleiterin, die an diesem Tag selber mit dem Velo unterwegs ist, findet den Anlass gelungen: «Noch nie lief es so ruhig und harmonisch ab. Bei so vielen Menschen, die mitorganisieren und helfen ist das nicht selbstverständlich.» Auch die Unfallstatistik ist laut Rohrer am frühen Nachmittag vielversprechend, denn «bis jetzt habe ich noch von keinen Unfällen gehört. Erfahrungsgemäss gibt es immer wenig Zwischenfälle, bei denen sich die Menschen zum Glück auch nur leichte Verletzungen zuziehen.» Der schönste Lohn für das OK-Kernteam seien jedoch die tolle Stimmung und das Feedback. «Ich bin rundum zufrieden», freut sich Rohrer.