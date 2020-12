«Sinkende Steuereinnahmen sind ein bekanntes Problem» – Bruggs Stadtammann im grossen Interview

Was hat das Coronajahr mit Ihnen persönlich gemacht?

Barbara Horlacher: Die Pandemie hat mich unvermittelt und unvorbereitet getroffen. Ich konnte mir so etwas vor einem Jahr noch nicht vorstellen. Es zeigte mir, wie verletzlich unsere Gesellschaft und unser System sind. Und ich staune, wie vieles plötzlich möglich ist, im Digitalbereich oder in Sachen Solidarität. Das macht Mut und stimmt mich zuversichtlich.

Sie leiden also nicht direkt unter der Krise?

Ich schätze mich glücklich, dass ich persönlich recht wenig betroffen bin. Ich habe keine wirtschaftlichen Sorgen und auch keine schweren Coronafälle im direkten Umfeld. Das Jahr hat mich aber viel Energie gekostet durch die dauernde Unsicherheit und das Abwägen von Risiken. Jetzt habe ich über die Festtage ein paar ruhige Tage.

Was hat dieses Jahr mit der Stadt Brugg gemacht?

Wir mussten lernen, trotz Abstandhalten näher zusammenzurücken. Vor allem im Frühling im ersten Lockdown. Die Akzeptanz, sich an die Regeln zu halten, war gross. Man lamentierte nicht, sondern suchte Wege, um mit der neuen Situation fertig zu werden. Ich habe aber Respekt vor den wirtschaftlichen Auswirkungen, die das Coronajahr haben kann. Was passiert mit der Kultur, mit dem Gewerbe und mit der Gastronomie? Ich mache mir auch Sorgen, dass es vor allem die trifft, die schon zuvor nicht viel hatten.

Spüren Sie Auswirkungen auf die Gesellschaft?

Wir haben noch nicht gemerkt, dass die Sozialhilfefälle zunehmen würden. Doch in der Gesellschaft fehlt der Austausch. Spontane Begegnungen an Grossanlässen wie dem Jugendfest waren nicht möglich. Gerade auch im politischen Umfeld wäre dieser Austausch wichtig, damit wir einander besser verstehen und aus unserer eigenen Welt rauskommen.

Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken: Auf was sind Sie besonders stolz?

Wir konnten die Verwaltung und den Politbetrieb das ganze Jahr aufrechterhalten. Das freut mich und darauf bin ich auch etwas stolz. Es erforderte viel Flexibilität von allen Seiten. Dazu kam der Stellenantritt unseres neuen Stadtschreibers Matthias Guggisberg. In der Stadtverwaltung hatten wir bisher keine Corona-Erkrankung. Die Stadtratssitzung hielten wir digital oder mit viel Abstand ab.

Was ist sonst noch gelungen?

Der Zusammenschluss mit der Gemeinde Schinznach-Bad ab dem 1. Januar war erfolgreich. Wir konnten dort Tagesstrukturen aufbauen, kombiniert mit einer Kita. Auch die Neuorganisation der Feuerwehr funktioniert. Wir haben die Zertifizierung für das Energiestadtlabel geschafft. In Zusammenarbeit mit der IBB wurde die neue Weihnachtsbeleuchtung innert kurzer Zeit realisiert, was die Leute freut. Neu sind wir mit Baden in einem Bildungsnetzwerk vereint. Der Abschluss der Stadtmuseumssanierung war für mich sehr schön. Ich freute mich auch über das Alternativprogramm Jugendfest(t)raum, das unser designierter Jugendfestredner Urs Augstburger zusammen mit vielen weiteren Beteiligten realisiert hat. Trotz Coronakrise fanden die Literaturtage statt. Es war also nicht einfach nichts.

Die Einwohnergemeinde startet ohne Budget ins 2021: Eine spezielle Ausgangslage für eine reiche Stadt mit knapp 90 Millionen Franken Nettovermögen und einem unveränderten Steuerfuss von 97%. Welche Rolle spielt hier Corona?