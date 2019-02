Ana und Sandra Jeremic stehen in ihrem Vorgarten an der Hauserstrasse in Windisch – genau dort, wo eine Lärmschutzwand durch ihre Parzelle gebaut werden soll. Für die rund 26 Quadratmeter, die ihnen dadurch an Land enteignet werden, sollten sie kein Entgelt erhalten. Fünf Jahre musste sich die Familie mit dem Thema auseinandersetzen, um gegen den Entscheid vorzugehen.

Nun erhalten die Jeremics positive Nachrichten: Das Bundesgericht hat ihre Beschwerde gutgeheissen. «Wir sind unglaublich froh», sagt Sandra Jeremic auf Anfrage. «Es war einfach eine ungerechte Sache. Und ich glaube, jeder freut sich über Gerechtigkeit», so die Tochter der Familie. «Wir haben nicht damit gerechnet, aber immer gehofft, dass es klappt.»

26 Quadratmeter fallen weg

Bereits im Juli 2017 sprachen Sandra und ihre Mutter Anna Jeremic mit der AZ über die Lärmschutzwand. Der Verkehrslärm sei für sie kein Störfaktor, sagten die beiden damals. Denn als sie in das Haus gezogen sind, haben sie es renoviert und neue Fenster eingebaut. Die Lärmschutzwand hingegen wäre ein Störfaktor: Nicht nur, weil sie dadurch ihre Aussicht sowie am Nachmittag Sonnenlicht verlieren würden, wie die Familie sagt. Auch ihr Hauseingang würde verlegt. Für die Liegenschaft sei dies eine Wertverminderung. Besonders störte sie, dass sie für den Bau der Wand rund 26 Quadratmeter von ihrem Vorgarten zur Verfügung stellen müssten, ohne dafür eine Entschädigung zu erhalten.