Sie wollen Ehrenamtliche würdigen und suchen den ersten «Brugger des Jahres»

Als der Förderverein Events Brugg (FEB) vor drei Jahren gegründet wurde, hat sich derVorstand das Ziel gesetzt, Veranstaltungen zu organisieren und mit deren Reinerlös sportliche, soziale sowie kulturelleProjekte zu fördern. Besonderes Gewicht wurde darauf gelegt, dass die Stadt auch für Jugendliche attraktiv bleibt.

Doch in diesem Jahrist alles anders:Aus dem Guggen-Open Air beim Campus Brugg-Windisch, dem Public-Viewing auf den Eisi während der Europameisterschaft, dem Brugger Jugendfest, dem Familienanlass «Brugg wird Bauernhof» und dem Chorfestival wurde nichts. Deshalb hat der FEB-Vorstand an seiner August-Sitzung entschieden, als Alternative den Anlass «Brugger des Jahres» zu lancieren. Bis am 15. November können dem Vorstand mit einer kurzen Begründung geeignete Kandidatinnen undKandidaten gemeldet werden.

Die nominierte Person erhält 1000 Franken

Gesucht wird eine integre Persönlichkeit, die im Bezirk Brugg wohnt und einen langjährigen, uneigennützigen Einsatz für die Gemeinschaft geleistet hat – sei es für das kulturelle, sportliche oder soziale Leben der Stadt oder der Region Brugg. Mit der Ausschreibung soll das gesellschaftliche Leben gefördert und die Lebensfreude angehoben werden. Als Preis für die vom Vorstand nominierte Person winken 1000 Franken in Form eines Zentrumsgutscheins. Die Preisübergabe soll dann im Januar 2021 an einem repräsentativen Ort stattfinden.