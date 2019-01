Lilith Föhn ist vielseitig begabt. Seit ihrem dritten Lebensjahr tanzt sie Ballett und seit sie denken kann, zeichnet sie. Seit Sommer 2016 ist sie auch als Model tätig. Für die 19-Jährige war immer klar, dass sie kreativ tätig sein möchte. Aufgewachsen ist Lilith Föhn in Brugg, wo sie heute noch an den Wochenenden lebt; unter der Woche wohnt sie in Neuchâtel, wo sie derzeit eine Ausbildung in visueller Kunst an der Académie De Meuron absolviert. Schon früh wurde Lilith klar, dass sie eine künstlerische Ausbildung abschliessen möchte. Nach der Primarschule wechselte sie in die Bezirksschule, «da ich gute Noten hatte.» Schon bald merkte Lilith aber, dass «ich nicht ins herkömmliche Schulsystem passe.» Dieses sei ihr als kreativer Mensch zu kopflastig gewesen. Nach 1 ½ Jahren Bez wechselte sie deswegen an die Rudolf-Steiner-Schule in Schafisheim. «In der Steinerschule zählt die Kreativität gleich viel wie die anderen Fächer, das hat mir gepasst», sagt sie.

Nach der Oberstufe wagte Lilith Föhn einen erneuten Versuch, im herkömmlichen Schulsystem Fuss zu fassen. «Ich habe drei Monate intensivst für die Aufnahmeprüfung an die FMS gebüffelt», so Lilith. Die Prüfung schaffte sie, gefallen hat es ihr an der Fachmittelschule aber nicht. «Ich merkte, ich passe da nicht rein.» Ihr Vater sei dann auf die Neuchâteler Privatschule Académie De Meuron aufmerksam geworden. Seit Sommer 2016 ist sie dort eingeschrieben, in einem halben Jahr wird sie fertig sein. Ballett als Lebensschule Zurück zu Lilith Föhns vielen Talenten. Ihre erste Passion, das Balletttanzen, ist ihr nach wie vor wichtig. Sie tanzte 15 Jahre lang an der Ballettschule Graf Weissbarth in Brugg und hat sich auch in Neuchâtel eine Tanzschule gesucht. Professionelle Balletttänzerin wollte sie aber nie werden. Das jahrelange Tanztraining komme ihr aber beim Modeln zu gute. «Ballett ist eine Lebensschule. Man lernt Disziplin und eine gerade Körperhaltung.» Alle zwei Jahre präsentierte die Brugger Ballettschule jeweils im Kurtheater in Baden eine aufwendige Aufführung. Das Auftreten gefiel Lilith Föhn schon da. Auch das Zeichnen begleitet sie seit ihrer frühsten Kindheit. «Es war immer ein Teil von mir.» Bereits 2011 konnte sie im Hotel ihrer Gotte im französischen Jura ihre Bilder ausstellen, von denen einige prompt gekauft wurden. «Das verwundert mich noch heute.» Am liebsten zeichnet Lilith auf Papier, im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie mittlerweile viele Techniken ausprobiert. Sie zeichnet gerne Motive im Comic- oder Mangastil. Auch deshalb ging mit der Reise nach Japan im vergangenen Frühling für Lilith ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Gereist ist Lilith Föhn schon als Kind. Jedes Jahr wurden die Verwandten in Guatemala besucht, wo ihre Mutter aufgewachsen ist. «Das Land ist wunderschön, aber ich habe nicht die Absicht, dort zu leben», sagt Lilith. Zu gefährlich und korrupt ist es in Guatemala. Dank ihren guatemaltekischen Wurzeln versteht sie Spanisch und durch ihre Ausbildung in Neuchâtel spricht sie fliessend Französisch.