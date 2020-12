Sie schaffte die Wiederwahl nicht: Gut vernetzte Apothekerin aus Schinznach-Dorf scheidet aus dem Grossen Rat aus

Die FDP-Politikerin hat viele Tränen vergossen am 18. Oktober, nachdem sie erfahren hatte, dass sie trotz 3581 Stimmen und dem sechstbesten Resultat im Bezirk Brugg die Wiederwahl in den Grossen Rat nicht geschafft hat. «Ich bin fassungslos», gestand Martina Sigg aus Schinznach-Dorf gegenüber der AZ.

Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der Vereidigung im Kantonsparlament kam für die Apothekerin das Ende abrupt. Das liege am doppelten Pukelsheim, dem Sitzverteilungssystem, das seit 2009 angewandt wird und kleinere Parteien bevorzugt, fügte sie am Wahlsonntag als Erklärung an. Trotz allem nahm sie an der Wahlfeier teil, wo die Abwahl bedauert und ihr für den unermüdlichen Einsatz gedankt wurde. Ab 2021 ist die FDP aus dem Bezirk Brugg nur noch mit dem Historiker Titus Meier im Grossen Rat vertreten.

Als Verhandlungspartnerin auch von der SP geschätzt

Bis vor kurzem erreichten Martina Sigg noch fast täglich Karten, Briefe und E-Mails sowie Blumen mit Dankesworten. «In der Apotheke hatte eine Frau sogar Tränen in den Augen», erzählt Martina Sigg an einem langen Tisch im alten Geschäftsteil. Auch verschiedene Chefbeamte von der kantonalen Verwaltung und SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati bedauerten Siggs Abwahl. Inzwischen hat sich die 60-jährige FDPlerin, deren politische Karriere in der Schulpflege Schinznach-Dorf begann, mit der neuen Situation abgefunden. Sie sagt: «Ich bin nicht böse, wenn ich danach etwas mehr Luft habe.»

Am Dienstag findet die letzte Grossratssitzung in diesem Jahr statt. Ihre Fraktions- und Ratskollegen werde sie vermissen, hält Sigg fest. Überhaupt bezeichnet sie das grosse Netzwerk, das sie in den vergangenen Jahren aufbauen konnte, als etwas sehr Schönes und als wertvolle Grundlage für die politische Arbeit. «Als Einzelkämpferin erreicht man nichts», sagt sie, was auch erklärt, warum sie allein in der laufenden Legislatur bei insgesamt 52 Vorstössen involviert war, die von ihr lanciert wurden oder an denen sie sich beteiligt hat. So sollte etwa das Konzept für Palliative Care, das von Sigg angestossen wurde, bald vom Grossen Rat behandelt werden. Als Apothekerin engagiert sie sich seit 2013 intensiv in der Gesundheitskommission und kennt die Dossiers bestens. Zudem leitet sie das Gesundheitsressort bei der FDP Aargau. SP-Ratskollegin Elisabeth Burgener bezeichnete Sigg kürzlich in einem Kommentar nicht nur als kompetente Gesundheitspolitikerin, sondern überfraktionell als eine gefragte Verhandlungspartnerin.

«Berufsstand sollte im Grossen Rat vertreten sein»

Rückblickend sagt Martina Sigg, dass sie im Grossen Rat viel Schönes erlebt habe, an interessanten Anlässen teilnehmen konnte und spannende Leute kennen gelernt habe. Als Frust bezeichnet die scheidende Grossrätin die Schwierigkeiten mit SVP-Regierungsrätin Franziska Roth. «Sie behinderte die Arbeit in der Gesundheitskommission massivst», sagt Sigg und erwähnt die Gesundheitspolitische Gesamtplanung sowie das neue Spitalgesetz. «Ich realisierte, wie wichtig es ist, eine gute Regierung zu haben.» Die Ära Franziska Roth habe immerhin dazu geführt, dass die Leistungsträger und die kantonale Verwaltung wieder besser zusammenarbeiten können, was bei der Vorgängerin weniger gut geklappt habe.

Sigg ist noch die einzige Apothekerin im Kantonsparlament. Nur mit Daniel Aebi (SVP), Geschäftsführer und Inhaber der Apotheke Husmatt in Dättwil, sitzt künftig noch ein Vertreter dieser Branche im Grossen Rat. «Für eine breit abgestützte und gut aufgestellte Gesundheitsversorgung finde ich es wichtig, dass unser Berufsstand im Kantonsparlament vertreten ist», hält Martina Sigg fest.

Als Präsidentin der FDP Frauen Aargau hat sie der unverkrampfte und freudige Austausch mit den Frauen stets viel bedeutet. Diese Funktion wird sie vorläufig weiterhin wahrnehmen. Auch dem Gesundheitsressort der Partei wird sie bis auf Weiteres mit Rat und Tat zur Seite stehen. «Bei den Leistungsträgern geniesse ich eine hohe Anerkennung», so Sigg.

Privat wird es ihr künftig bestimmt nicht langweilig. Mit ihrem Lebenspartner führt sie seit Jahren eine Apotheke in Schinznach-Dorf und ist an der Brugger Süssbach-Apotheke beteiligt. Ohne das Grossratsamt darf sich Sigg beispielsweise auch wieder auf freie Sonntage und Abende freuen, weil das Aktenstudium und viel Schreibarbeit wegfallen werden.

Im Coronatestcenter macht sie Nasen-Rachen-Abstriche

Sie habe schon viele Anfragen für neue Engagements erhalten, wolle aber vorerst nichts annehmen, sondern zuerst überlegen, in welchen Bereichen sie ihre Energie einsetzen möchte. Weitergehen sollen ihre Ämter als Verwaltungsratspräsidentin der Effingerhort AG, als Verwaltungsrätin des Medizinischen Zentrums Brugg (MZB) sowie als Vorstandsmitglied beim Verein Hospiz Aargau. Sicherlich möchte sie Zeit in die lokale Gesundheitsversorgung investieren und die Qualitätszirkel mit den Ärzten wieder aufnehmen.

Eigenverantwortung und niederschwellige Angebote sind Martina Sigg wichtig. Deshalb wünscht sie sich sehr, dass die Coronazeit richtig aufgearbeitet wird und man aus den Fehlern lernt. Als Apothekerin wird sie bald beim Coronatestcenter im Brugger Geissenschachen im Einsatz stehen und Nasen-Rachen-Abstriche machen. Sie setzte sich unter anderen dafür ein, dass im Bezirk Brugg alle Apotheken mit der Hausarztpraxis MZ Brugg zusammenspannen, um ein für alle Beteiligten sicheres Angebot zu schaffen.