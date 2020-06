«Sie sagten, ich habe dreckige Hände»: Musiker aus Windisch rappt über Rassismus

Es begann in der ersten Klasse. Mitschüler wollten nicht, dass Morish sie berührt. Sie sagten, er habe dreckige Hände. Der Rapper hat Wurzeln in Sri Lanka. Aufgewachsen ist er in der Schweiz, zur Schule ging er in Windisch. Der 27-Jährige hat immer wieder Rassismus erlebt. «Und es hört einfach nicht auf», sagt er. «Das verstehe ich nicht.»

Das Beispiel aus der Schule ist eines von vielen. «Einmal stand ich mit meinen dunkelhäutigen Kollegen an einer Bushaltestelle. Ein Auto fuhr heran, das Fenster ging runter und dann rief einer: ‹Ihr Drecksneger!›», erzählt Morish. «Das verletzt.» Das letzte negative Erlebnis hatte er kurz vor dem Lockdown in Baden. In einer Unterführung sei ihm einer entgegengekommen und habe ihn angeschrien: «Geht doch zurück, ihr dreckigen Neger!» Es sind Worte, die treffen.