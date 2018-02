Neben Seraina hat die Rentnerin auch Dario, Jonas, Beat, David und Lukas während der Prüfungen so oft die Daumen gedrückt. Als Dank dafür spendierten die Studenten Uschi schon mehrmals ein Panaschee oder einen Kaffee. Zudem wollen sie Uschi an die Diplomfeier einladen. Das nimmt die 72-Jährige, die nur eine kleine AHV-Rente bezieht, dankbar an.

Uschi arbeitete stets 100 Prozent

Als Uschi vor rund 60 Jahren selber noch die Schulbank drückte, waren Diktate-Schreiben und Kopfrechnen ihre Stärken. Zusammen mit vier Geschwistern wuchs sie als Zweitjüngste in Lupfig auf und besuchte das letzte Schuljahr in Windisch. Ihr Vater war Fabrikarbeiter. Mit 15 Jahren begann Uschi in der Spinnerei zu arbeiten. Bei bis zu vier Maschinen musste sie jeweils im Eiltempo die Fadenspulen auswechseln und dies im Akkord-Büchlein eintragen. «Meine Arbeitsleistung war immer gut und ich hatte nie Lohneinbussen», erzählt Uschi stolz. Später wechselte sie für sechs Jahre in die Knopf-Fabrik nach Schinzach-Bad. Das Einfärben der Knöpfe war eine Arbeit, die ihr sehr gefiel. «Wenn die Chefin nicht da war, übernahm ich ihren Posten», erinnert sich Uschi. Ihre Augen leuchten.

Den grössten Teil ihres Berufslebens verbrachte Uschi bei der ehemaligen Firma Schaller-Frewi. Am 7. Juli 1969 trat sie beim bedeutendsten Briefkuvert-Unternehmen der Schweiz in Zürich ihre Stelle an und blieb 40½ Jahre. In jenen Jahrzehnten arbeitete sie sich nicht nur zur Vorarbeiterin hoch, sondern machte auch einige Verschiebungen der Firma und Namensänderungen mit.