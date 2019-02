Eine Plattform für die Vereine und die Kultur, so lautet das Ziel dieser zwei Abende. Die durchs Programm führenden «Oschter-Zaepfe» nahmen ihren Auftrag äusserst gewissenhaft wahr. Ja, sie nahmen gar Heidi Ammons Begrüssungsrede auseinander. Als Campus-Verantwortliche kam Heidi Ammon dann aber doch noch dazu, das Publikum zu begrüssen und die Organisatoren vorzustellen.

Fünfeinhalb Stunden Unterhaltung pro Abend, Kunst, Showeffekte, Tanz und Gesang – das ist die Kulturnacht, welche am Wochenende zum zweiten Mal im Campussaal Brugg-Windisch stattfand. Kostenlos war es für Gäste sowie für Vereine und Showgruppen.

Danach nahmen Roland und Martin Meier alias «Oschter-Zaepfe» das Zepter wieder in die Hand. Sie führten in lockerer und humorvoller Art durch den langen Abend mit Darbietungen verschiedenster Art. So schielten die beiden stets auf das «blinkende Lämpli», das ihnen anzeigte, wann die nächste Gruppe bereitsteht. Mit Liedern oder Witzen unterhielten sie das anfänglich eher spärlich erschienene Publikum, im Laufe des Freitagabends füllte sich der Saal zusehends.

Das Publikum singt mit

Der Jodlerclub Effingen machte den Anfang und präsentierte sechs Lieder wie etwa «D’Seel la bambele laa», oder «Muess juuze». Auch Christoph Möris Lioba-Walzer auf dem Schwyzer-Örgeli gefiel dem Publikum. Zünftig und urchig ging es weiter mit der Trachtengruppe Eigenamt. Sie präsentierten unter anderem den «Anneli-Walzer» und die «Melody-Polka» und sangen «Nimm jede Tag so wie er chunnt», was diverse Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitsingen verleitete. Mit Balladen aber auch fetzig-rockigen Songs unterhielten danach die Vindonissa-Singers das Publikum.