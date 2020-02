Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Er packte sie von hinten an der Taille – nun folgt das Urteil

Sie haben – für eine kurze Zeit – im gleichen Geschäft in Brugg gearbeitet. An einem späteren Samstagnachmittag im Januar des vergangenen Jahres soll Mario seiner Arbeitskollegin Sophia (beide Namen geändert) zu nahe gekommen sein. Diese war im ersten Obergeschoss damit beschäftigt, Waren einzusortieren. Um an den oberen Bereich des Schranks zu gelangen, streckte sie sich mit den Armen über dem Kopf nach oben.

In diesem Moment ist Mario von hinten an sie herangetreten, hat sie mit beiden Händen an der Taille gepackt und an sich gezogen, heisst es in der Anklageschrift. Er habe sie gefragt, was sie an diesem Abend mache und ob sie in den Ausgang gehe. Die überraschte Sophia habe die Hände von sich gestossen, sich direkt in die Toilette begeben und die Türe hinter sich verschlossen. Mario sei ihr auf dem Weg dorthin gefolgt. Beim Versuch, die Türe zu öffnen, habe er zweimal die Falle betätigt.

Das Opfer wirkte aufgebracht und nervös

Sexuelle Belästigung wurde ihm als strafbare Handlung zur Last gelegt. Die Haare kurz geschoren, erschien der 39-Jährige im gestreiften Pullover und in blauen Jeans vor dem Bezirksgericht Brugg. Links von ihm nahmen der Verteidiger und die Italienisch-Dolmetscherin Platz, im Zuschauerbereich seine Ehefrau. Neben Sophia, dem Opfer, wurden zwei weitere seiner ehemaligen Arbeitskolleginnen als Zeuginnen befragt.

Diese bezeichneten den beschuldigten Mario als offen, gesprächig und kontaktfreudig. Er habe immer wieder Fragen gestellt, auch von sich und seinem Privatleben erzählt. Unangenehm sei gewesen, sagten sie übereinstimmend, dass er manchmal hinter ihnen stand und sie über längere Zeit intensiv beobachtete, sie anstarrte. Sie hätten seine Blicke gespürt.

An diesem Samstagnachmittag vor einem Jahr sei Sophia in den Verkaufsraum ins Erdgeschoss gekommen und habe erzählt, dass der Beschuldigte sie angefasst habe. Sie habe aufgebracht gewirkt, nervös. Sophias Ausführungen hätten in diesem Moment glaubhaft gewirkt, sagte die eine Zeugin. Im Nachhinein, räumte sie ein, sei sie sich aber nicht mehr ganz sicher. Denn Sophia habe das Geschäft ein paar Monate später in einer unschönen Art und Weise verlassen. Es seien viele Lügen ans Licht gekommen. Unter anderem erzählte Sophia von einem Todesfall in der Familie, der nie stattgefunden hat.