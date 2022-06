Serie: «Das treibt mich an» Dirigent Tobias Zwicky: «Eine Welt ohne Musik ist keine Welt für mich» Der Profimusiker gewährt kurz vor dem Brugger Jugendfest einen Einblick in seine Arbeit. Er erklärt, welche Rolle er als Tambourmajor für die Musikgesellschaft Lauffohr spielt und worauf er bei den Proben achtet.

Dirigent Tobias Zwicky geniesst mit dem langen Stab viel Aufmerksamkeit. Ina Wiedenmann

Seine Hände stecken in blütenweissen Handschuhen und heben sich deutlich vom Dunkelblau der Uniform der Musikgesellschaft Lauffohr ab. Er führt einen 1,50 Meter langen, dekorierten Stab mit sich. Damit erteilt der Tambourmajor dem Orchester klare Kommandos. Dank dieser Kommandos, die aus dem Schweizer Militär kommen, wissen alle Musikerinnen und Musiker, was zu tun ist, zum Beispiel Loslaufen. An der bevorstehenden Marschmusikprobe wird an letzten Feinheiten gefeilt.

Tobias Zwicky und die Musikgesellschaft Lauffohr bereiten sich auf das Brugger Jugendfest vor. Ina Wiedenmann

Tobias Zwicky, 43, dirigiert die Musikgesellschaft Lauffohr bereits seit 15 Jahren. Er fühlt sich wohl dort. Immer mittwochs probt er mit den über dreissig Vereinsmitgliedern. Der Profimusiker weiss, dass es viel Zeit braucht, bis ein Orchester die Stimmung und den Charakter eines Musikstücks begreift. Und dann gibt es auch Momente, wo er pingelig werden muss, sagt er mit einem fast scheuen Lächeln über seine Probearbeit.

Aber er hat viel Geduld. Sein Orchester weiss das sehr zu schätzen. Seine Ehefrau Regula, die neben ihm sitzt, Querflöte spielt und als Vereinspräsidentin fungiert, bestätigt das. Sie sagt anerkennend:

«Er hat sehr viele Werkzeuge, Ideen und Varianten uns etwas zu erklären.»

Augenzwinkernd fügt sie hinzu: «Aber er ist auch streng. Er lässt uns nichts durchgehen.»

Das Siggenthaler Jugendorchester hat ihn geprägt

Präzision ist dem Profimusiker wichtig. Bei jedem Unterbruch dürfen nicht mehr als drei Dinge korrigiert werden, damit das Orchester eine Chance hat, möglichst viel davon umzusetzen. Er mag die zauberhaften Momente in der Musik, in denen etwas wie von selbst funktioniert. «Das kann auch in einer Probe sein», erklärt der Musiker. Menschen, die vorgefertigte Meinungen haben, mag er dagegen nicht.

Die Musikgesellschaft Lauffohr unter der Leitung von Tobias Zwicky probt im Brugger Schachen. Ina Wiedenmann

Sein Vater stammte aus einer musikalischen Familie. Die Grossmutter spielte oft Klavier, eine Tante und ein Onkel sind Berufsmusiker. Daher bestimmte Musik von Anfang an sein Leben. Tobias Zwicky begann in der zweiten Klasse mit der Blockflöte und wechselte in der vierten Klasse zur Klarinette. Dieser ist er bis heute treu geblieben.

Mit 16 Jahren trat er ins Siggenthaler Jugendorchester ein. «Diese Zeit hat eine grosse Rolle für mich gespielt. Dort habe ich gemerkt, dass Musikmachen mehr sein kann als nur Hobby», erklärt der Familienvater. So kam es, dass er – obwohl er auch einmal den Beruf des Tiefbauzeichners erlernte – seinem Musikerherz folgte und Klarinette studierte. An dieses Studium fügte er den Master Dirigieren an. Heute noch übt er täglich eine Stunde, damit er sein Spielniveau hält.

Uneingeschränkte Aufmerksamkeit mit seiner Präsenz

Neben der Musikgesellschaft Lauffohr leitet er die Harmoniemusik der Stadt Zug, den Musikverein Schwörstadt e.V., das Jugendorchester Schwörstadt-Wallbach, die Jugendabteilung der Stadtmusik Wehr und das Jugendspiel Geissberg. Eines ist Zwicky besonders wichtig: Musik sollte in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. «Eine Welt ohne Musik ist keine Welt für mich», fügt er mit Nachdruck hinzu. Ausserdem betont er, dass man als Musiker nicht überheblich sein darf und stets sein Bestes geben muss. Er sagt:

«Wir haben gegenüber der Musik eine Verpflichtung.»

Auf dem Parkplatz nahe des Brugger Schachens versammeln sich zur Marschmusikprobe die Mitglieder der Musikgesellschaft Lauffohr mit ihren Noten und Instrumenten. In dem Moment, als Tobias Zwicky aus dem Auto steigt, wird klar, wer ab jetzt den Ton angibt.

Obwohl dieser schlanke, 1,82 Meter grosse Mann eher sanftmütig wirkt, erhält er sofort die uneingeschränkte Aufmerksamkeit aller. Seine Präsenz allein genügt. Charmant übergibt er zur Begrüssung des Orchesters seiner Frau als Vereinspräsidentin das Wort.

Tobias Zwicky mit dem Rücken zum Orchester bereit für den Abmarsch. Ina Wiedenmann

Beim Einspielen werden Akkorde in der Höhe verschoben. Er singt vor, was er erwartet und gibt noch letzte Tipps. Dann werden die Klarinetten, Saxofone, das Schlagwerk, die Querflöten und alle anderen in Reihen aufgeteilt.

Markenzeichen sind die weissen Handschuhe

Mit dem Rücken zum Orchester, den Blick nach vorn gerichtet, streckt er den 1,50 Meter langen Stab mit seinem rechten Arm ganz nach oben. Dann bewegt er ihn leicht nach rechts, richtet ihn nochmals aus, lässt ihn nur einen Bruchteil einer Sekunde los und fängt ihn in einer Position sicher wieder, mit der Stabspitze nach vorn.

In diesem Moment setzt sich das gesamte Orchester in Bewegung. Meter um Meter legt es im Gleichschritt zurück, wendet, wechselt die Positionen und hält zwischendurch immer wieder mal an. Velofahrer, die an der Musikgesellschaft vorbeirauschen, stören nicht. Die Musikerinnen und Musiker sind konzentriert bei der Arbeit.

Die Musikgesellschaft Lauffohr bei einem ihrer Auftritte am Rutenzug 2016: Vor der Brugger Kaserne begleitete sie die Kinder zur Schützenmatt. Claudia Meier

Kurz vor Ende der Probe dreht sich Zwicky um, zeigt mit dem Daumen nach oben und lächelt. Alle scheinen verstanden zu haben, was er von ihnen erwartet. Tobias Zwicky hat den Verein aufs Jugendfest bestens vorbereitet. Nun gilt es, dies zu präsentieren. Seine weissen Handschuhe wird der Dirigent mit Sicherheit dabeihaben.