Serie: «Das Treibt mich an» «Der Kampf Mann gegen Mann inspirierte mich»: Dieser 13-jährige Jungschwinger will hoch hinaus Tim Wyssmann aus Mönthal gilt als eines der aussichtsreichsten Jungschwingertalente des Kantons. Einzig das Sägemehl machte ihm anfangs zu schaffen.

Exklusiv für Abonnenten

Jungschwinger Tim Wyssmann (blau) in voller Aktion, seinen Gegner auf den Rücken zu legen. Alexander Wagner

Tim Wyssmann begibt sich mit selbstbewussten Schritten zum Sägemehl. Fokussiert tritt er seinem Gegner immer näher, aus Respekt und Tradition reicht er ihm die Hand und schaut voller Ehrfurcht seinem Gegenüber in die Augen. Einen kurzen Augenblick später ergreift der Jungschwinger die Zwilchhose seines Kontrahenten. Die beiden Jungschwinger halten und ziehen sich. Schweiss, Atem und Anstrengung begleiten den intensiven Kampf. Wyssmann setzt zur Überraschung an. Er reisst seinen Gegner mit geschlossenem und leicht nach rechts gedrehtem Körper über das Knie und mit Kurz auf den Rücken.

Es sind Gedankenspiele, die Tim Wyssmann in der Realität beherrscht. Der 13-Jährige aus Mönthal ist mit seinen 1,75 Metern, 75 Kilogramm und seiner Technik seinen gleichaltrigen Kollegen zurzeit massig überlegen.

Schwingen ist eine Lebensschule

Angefangen hatte alles mit einer Anfrage eines Kollegen. Dieser schwingt selbst aktiv im Schwingklub Baden-Brugg. David war gerne bereit, den damals siebenjährigen Klein-Tim ins Training mitzunehmen. Der erste Eindruck im Schwingkeller war das Sägemehl. «Es klebte am Körper und störte anfangs», so Tim. Nach einiger Zeit war das aber kein Problem mehr.

Seither wuchs die Begeisterung für das Schwingen. «Der Kampf Mann gegen Mann inspirierte mich. Jeder schaut für sich, es gibt keine Probleme unter den Schwingern. Die Kollegialität und das Zusammensein bleiben trotz Niederlage oder Sieg», sagt Tim Wyssmann. Auch erwähnt er mit Dankbarkeit die Schwingerfamilie. Der Umgang – Respekt, gesunder Menschenverstand und Vorbildfunktion – und das Wissen, welches den Jungen vermittelt wird, beeinflussen sein Leben. Das Gesamtpaket macht die Freude am Sport aus.

Seit sechs Jahren schwingt Tim Wyssmann im Keller des Schwingklubs Baden-Brugg. Alexander Wagner

In der Woche haben die Jungschwinger dienstags und freitags Training je 90 Minuten. Kraft und Technik sind ständige Begleiter. Ob Planks, Liegestütze, Rumpfbeugen und Squats: Die Anstrengung lässt nicht nach. Im Technikbereich werden die verschiedensten Schwünge geübt. Sei es der Kurze, der Hüfter, der Gammen oder Wyberhaken. Die Schwungliste ist lang und beansprucht hohe Konzentration und Durchhaltewillen.

Mentale Stärke ist der Schlüssel zum Erfolg

Eines der Höhepunkte sind die jährlichen Schwingfeste. Daher ist die Vorbereitung ausschlaggebend. Ruhe, genügend Schlaf und der Fokus bestimmen schliesslich das Resultat, letztlich gilt es, den Schlussgang anzustreben, erklärt Tim. Vor dem Anschwingen, Ausschwingen oder Ausstich hat sich der Gang zum Brunnen als Ritual entfaltet. Abkühlungen an der Hand, den Armen und der Brust, anschliessend zwei bis drei Schlucke vom frischen Wasser schliessen die Szenerie vor den Kämpfen ab.

Im Sägemehlring sind die Gedanken ausschliesslich beim nächsten Schwungansatz. Nach einer Niederlage fühlt sich der Mönthaler kurz deprimierend, richtet den Blick aber sofort wieder auf den nächsten Gang und Gegner. Tim erzählt:

«Gestellte sind ärgerlich, gleichwohl akzeptabler als Niederlagen. Am schönsten ist der Sieg, bestenfalls im Schlussgang.»

Ganze 14 Schwingfeste, davon zwei ausserkantonale, in diesem Jahr füllen den Terminkalender. Bisher gehören Zweige, Glocken und Wurstbrettchen zu seinem Palmarès.

Zukunftspläne sind in Stein gemeisselt

Als Vorbild nennt Tim, wie aus der Pistole geschossen, seinen Verbandskollegen Nick Alpiger. Der Zweitplatzierte am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln und zweifacher Eidgenosse fasziniert den Teenager durch seine Vielfältigkeit der Schwünge, den Kampfgeist und unglaublichen Siegeswillen.

Nick Alpiger, zweifacher Eidgenosse, ist für Tim Wyssmann ein Vorbild. Swiss-Image GmbH

Die Teilnahme am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag 2024 in Sion VS gehört zu Tims grossen Zielen. Neben dem Schwingen hilft er oft seinem Götti auf dem Bauernhof und verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden. Dazu besucht er die 2. Sekundarschule. Eine Lehre als Zimmermann hat der Oberstufenschüler schon auf sicher. Seine Freude an Bewegung und Handwerk vereinfachten die Berufswahl. Und wer weiss, vielleicht sehen die Zuschauenden Tim Wyssmann am Eidgenössischen Schwingfest 2025 in Glarus als 16-Jährigen gegen Nick Alpiger schwingen.