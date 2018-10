Die Konzerte finden statt am Samstag, 3. November, 20 Uhr in der reformierten Kirche Windisch sowie am Sonntag, 4. November, 17 Uhr in der katholischen Kirche Dottikon.

Programm: W. A. Mozart, Sinfonie Nr. 31, D-Dur, KV 297, «1. Pariser Sinfonie»; J. Rodrigo, «Concierto de Aranjuez» für Gitarre und Orchester; J. Haydn, Sinfonie Nr. 82, C-Dur, «Der Bär».

Vorverkauf: Bis Freitag, 2. November, 18.30 Uhr online auf www.ovdottikon.ch oder in der Mühlehof Apotheke Dottikon, Telefon 056 624 14 24.

Preise: Erwachsene 30 Franken; Studenten, Lehrlinge 20 Franken; Jugendliche bis 16 Jahre gratis.