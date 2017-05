Vom Sekretär zum Botschafter

«Zuerst musste ein sogenannter Stage absolviert werden. Dies führte mich in der ersten Hälfte des ersten Jahres in die Handelsabteilung in Bern und danach in den Rechtsdienst des politischen Departements. Das zweite Jahr absolvierte ich im Ausland», erklärt Stähelin. Mit seiner Frau und der erstgeborenen, damals sieben Wochen alten Tochter sei er nach Paris gezogen. Dort habe er für die politische Abteilung Berichte in Französisch verfasst und auch die wichtigen Konsulardienste einer Botschaft kennen gelernt.

Im Jahr 1960 sei die Familie dann nach Kairo versetzt worden. «Während ich in Paris den Titel Attaché d’Ambassade getragen hatte, war ich in Kairo am Anfang zum Troisième Secrétaire d’Ambassade befördert worden. Eine der Grosstanten habe sich daraufhin bei seiner Mutter erkundigt, was da wohl passiert sei. «So skurril können solche Titel sein», sagt der 88-Jährige und lacht.

In Kairo ging es für Stähelin fortan vor allem um die Wirtschaftsinteressen der Schweiz, die durch Präsident Nassers Nationalisierungen schwer betroffen waren. «Uns hat es in Kairo sehr gefallen. Zwei Töchter kamen in dieser Zeit zur Welt und wir lernten etwas Arabisch», sagt er. Es folgte wiederum ein Aufenthalt in Paris, wo seine vierte Tochter geboren wurde. Nach Paris wurde Stähelin für sechs Jahre wieder nach Bern in die Handelsabteilung des EVD geholt. Danach sei er für fünf Jahre nach Brüssel und im Jahr 1980 für drei Jahre nach Tokio versetzt worden. «Dort war ich erstmals als Botschafter tätig», sagt Stähelin.

Für die Familie sei der häufige Wechsel der Einsatzorte nicht immer einfach gewesen. «Wir liessen jedes Mal gute Freunde und Erinnerungen zurück.» Neben Besprechungen, Antrittsvisiten, Abendessen und Firmenbesuchen sei die Zeit mit der Familie sehr knapp gewesen. «Es kam auch vor, dass ich für mehrere Wochen von meiner Familie getrennt war», erzählt er. 1983 sei ihm angeboten worden, als Nachfolger den Posten des Direktors des Bundesamts für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe beim EDA in Bern anzunehmen. «Dies war mehr ein faszinierender und oft auch politischer Managementjob», sagt Stähelin.

Im Jahr 1993 folgte die altersbedingte Pensionierung. Stähelin engagiert sich jedoch weiter. «Bis vor wenigen Jahren gaben mir verschiedene Aufgaben, wie beispielsweise die Stiftung Swiss Peace oder auch die Stiftung trigon-film, viel zu tun», sagt er. Heute setzen sich seine Frau und er in ihrer Wahlheimat Brugg zur Ruhe. Hier im ehemaligen Elternhaus von Stähelin lasse es sich gut leben. «Wir lesen viel und gerne oder besuchen Konzerte. Unsere Reiselust wurde vollkommen ausgeschöpft. Wir geniessen nun die hohe Lebensqualität in Brugg.»