Schwingfest Tränen und grosse Ziele im Sägemehl: Hier zeigten die jungen «Bösen», wie ein richtiger Plattwurf geht Einen Tag, bevor am Schwingfest im Brugger Schachen die stärksten Nordwestschweizer in den Ring stiegen, zeigten die jungen Athleten am Jungschwingertag ihr Können. Der Anlass war vor allem für die Mitglieder vom organisierenden Schwingklub Baden-Brugg ein gelungenes Heimspiel.

Am Samstag steigen im Brugger Schachen 86 Jungschwinger in den Sägemehlring. Irene Hung-König

Einen Tag bevor die «Bösen» am Nordwestschweizer Schwingfest im Brugger Schachen in den Ring stiegen, zeigten 86 Jungschwinger aus der Region ihr Können. Die 9- bis 14-jährigen Knaben traten am Samstag in vier verschiedenen Alterskategorien an und zeigten dem Publikum, was ein Kurzer, ein Hüfter oder ein Plattwurf ist.

Dieser Jungschwinger erfrischt sich am Brunnen aus Holz. Irene Hung-König

Die Athleten wie die rund 350 Gäste – vorwiegend Vereinskameraden, Trainer und Familienangehörige – hatten Glück mit dem Wetter. Nach der langen Hitzeperiode konnte der Nachwuchs am Morgen bei angenehmen 18 Grad starten. Durst gab es nach einem Gang trotzdem. Die Jungschwinger erfrischten sich am Holzbrunnen mit der Aufschrift «NWS-Schwingfest Brugg 2022».

«Auf den Bauch, auf den Bauch. Und du musst die Beine zusammenhalten», schrie ein Schwinger seinem Kollegen während eines Ganges zu. Doch die Anweisungen nützten am Ende nichts, der Gegner putzte seinem Kollegen das Sägemehl vom Rücken und der zehnjährige Verlierer schritt mit Tränen in den Augen vom Platz.

Der Verlierer dieses Ganges ist den Tränen nahe. Der Sieger wischt ihm das Sägemehl vom Rücken. Irene Hung-König

Gelungenes Heimspiel für die Jungschwinger von Baden-Brugg

Viel Zeit für Trost blieb nicht übrig. Die Speakerin verkündete bereits die nächsten Paarungen, sagte, wer sich bei welchem Platz bereithalten soll. Sänger Trauffer sang derweil «Schnupf, Schnaps und Edelwyss».

Der 13-jährige Tim Wyssmann vom Schwingklub Baden-Brugg war nach drei Gängen zufrieden mit seiner Leistung: «Ich habe zwei gewonnen und einen gestellt», sagte er. Sein Ziel sei es, entweder in den Schlussgang oder sehr weit nach vorne zu kommen. Seine Leistung schien er gut eingeschätzt zu haben: Am Schluss erreichte Tim Wyssmann den 2. Platz. Im Schlussgang unterlag er Giulio Russo vom Schwingklub Aarau.

Tagessieger Giulio Russo nimmt die Gratulationen entgegen. Irene Hung-König

Der organisierende Schwingklub Baden-Brugg kann stolz auf seinen Schwingernachwuchs sein. In den vier Schlussgängen traten mit Damian Kohler, Tim Wyssmann und Gian-Luca Keller gleich drei Jungs ihres Klubs an. Damian Kohler bei den Jüngsten und Gian-Luca Keller bei den Ältesten schlossen den Tag als Sieger ab.

Für die Jungen gab's ein Sackmesser statt Lebendpreise

Während die einen auf die Siegerehrung warteten, verkauften andere Nachwuchsschwinger die Schlussrangliste. Ein Gast rief: «Ist das die Rangliste von morgen?» Ein anderer antwortete: «Nein, natürlich die von heute.»

Unter den gestrengen Augen des sechsfachen eidgenössischen Kranzgewinners Christian Stucki – als lebensgrosse Kartonfigur – flanierten die Besuchenden in Richtung Festzelt. Die einen kauften sich ein Soft-Ice, andere wiederum konnten dem Magenbrot nicht widerstehen.

Auch die Jüngsten erhalten ihre Geschenke. Anstatt Lebendpreise wie bei den grossen «Bösen» gibt es für sie ein Sackmesser. Irene Hung-König

Die Moscht-Stube unter freiem Himmel hatte noch geschlossen. Auch die Ställe für die Lebendpreise wie Muni «Bruno», Rind «Wiba» und Fohlen «Saly la Chasse» standen noch leer. Auf Interesse stiess dafür der grosse Gabentempel im Zelt.

Die Jungschwinger freuen sich auf den Kampf. Irene Hung-König

Hier warteten Möbelstücke aus Holz, Stühle, eine Rutschbahn, ein Grill, ein Elektrovelo und eine Waschmaschine, Werkzeuge und Gutscheine auf die erfolgreichen Schwinger des Nordwestschweizer Schwingfests vom Sonntag. Auch der Nachwuchs wird nach den Kämpfen im Sägemehl beschenkt: mit einem Sackmesser und Süssigkeiten.