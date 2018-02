Um 6 Uhr morgens hupt ein Auto vor dem Tor. Ich lege ein hellblaues Tuch über den Kopf, ziehe eine Faserpelzjacke an und schlüpfe in die Flipflops. Obwohl wir uns im Niger befinden, einem Binnenstaat in der Sahelzone, ist es draussen kühl.

Die Stadt Zinder liegt noch im Halbschlaf. Die Strasse führt fadengerade Richtung Osten. Unser Ziel: Bouara, ein kleines Dorf im westafrikanischen Busch, rund 70 Kilometer von Zinder entfernt. Eine Stunde später biegen wir von der asphaltierten Strasse ab. Eine Sandpiste schlängelt sich zwischen den trockenen Sträuchern Richtung Norden.

Am Horizont tauchen zwei Gebäude auf. Es ist die Primarschule von Bouara. Sonst weit und breit kein Haus, keine Strasse, keine Strassenlampe, kein Strommast. Die Menschen von Bouara wohnen in einfachen Strohhütten. Sie leben von der Viehzucht und bauen in der Regenzeit Hirse an.

Schulweg dauert bis eine Stunde

Hier steht seit fünf Jahren eine Schule. Eine Schule, die es ohne die Unterstützung aus dem Aargau nicht gäbe: Seit vielen Jahren sammeln die Reformierte Kirchgemeinde Umiken sowie die Familie von Jörg und Pia Stämpfli aus Villnachern Spenden für das Dorf im westafrikanischen Busch.

Dank der Unterstützung aus der Region Brugg konnte in Bouara ein zementierter Brunnen gebaut werden – und im Jahr 2012 die zwei Klassenzimmer. «Ecole Harouna Doua», steht da auf dem Schild am Eingangstor. Harouna, nach dessen Name die Schule benannt wurde, ist in Bouara aufgewachsen.