In der Brugger Schulpflege werden auf 2019 zwei Sitze frei, weil Mitglied Gina Hänggli und Vizepräsident Michel Indrizzi ihren Rücktritt per 31. Dezember eingereicht haben. Am Freitagmittag ist die Anmeldefrist für die Ersatzwahl vom 25. November für den Rest der Amtsperiode 2018–21 abgelaufen.

Folgende drei Kandidaten stellen sich für die Wahl zur Verfügung: Miro Barp (1971, SVP); Reto Bertschi (1954, SP) und Martin Gobeli (1976, FDP). Da die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl der zu vergebenen Sitze übertrifft, findet am 25. November eine Wahl an der Urne statt, teilt das Wahlbüro mit.

In diesem ersten Wahlgang sind nicht nur die drei angemeldeten Kandidaten wählbar, sondern auch alle anderen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Brugg im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Der Brugger Schulpflege gehören weiterhin an: Präsidentin Evelyn Ziegler, Eszter Markus Nänni und Colette Degrandi Künzi. (CM)