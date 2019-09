Die Kinder haben aber nicht nur zwei Lieder für die Grundsteinlegung mitgebracht, sondern auch Zeichnungen. Diese wurden von Spengler Peter Furter in eine Zeitkapsel gesteckt. Zu den Zeichnungen kam die Rede, die Gemeindeammann Urs Leuthard gestern an der Grundsteinlegung hielt. Weiter in die Box gesteckt wurden eine aktuelle Ausgabe der Aargauer Zeitung, das Festspiel von der Einweihung der ehemaligen Aula im Jahr 1923 sowie vom Verein Kulturgrund ein Plakat mit Erinnerungen an die Aula. «Disco 1989» steht da zum Beispiel, oder «Jugendriege».

Neues Gebäude erfüllt Bedürfnisse der Schule

«Beim Abbruch in einigen Jahrzehnten kommt dann möglicherweise diese Kiste hervor. Die Leute werden staunen, mit was für Problemen wir uns beschäftigt haben», sagte Gemeindeammann Urs Leuthard in seiner Ansprache, zu der sich auch einige Leute aus dem Dorf eingefunden hatten. «Mit dieser Zeremonie legen wir den Grundstein für unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler», sagte er. «Wir wollen in Schinznach in Bildung und in die Zukunft investieren.»