Problemlos liess sich Heinz Schlegel, der ehemalige Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Brugg, vor zwei Jahren im schön gestalteten Garten hinter dem Schulhaus an der Annerstrasse 12 fotografieren. Ermöglicht wurde die Neugestaltung des kleinen Platzes mit Feuerring und Sitzbänken dank Schülerbussen. Im Schuljahr 2013/14 beliefen sie sich am BWZ Brugg auf 70'500 Franken. Ein Jahr später waren es 43'000 Franken Bussengelder. Wie haben sich diese Einnahmen in den letzten Jahren entwickelt?

Die damalige Berichterstattung in der AZ über die Bussen von Berufsschülern veranlasste schliesslich SP-Grossrat Florian Vock im Juni 2016 dazu, eine Motion einzureichen. In seinem Vorstoss forderte Vock, dass Bussen als Disziplinarmassnahmen künftig ausgeschlossen werden. Der Regierungsrat lehnte dies ab mit der Begründung, das Mittel der Geldbusse werde nur angewendet, wenn sonstige pädagogischen Massnahmen keine Wirkung erzielten. Auch die Mehrheit im Grossen Rat hielt an dieser Disziplinarmassnahme fest.

Deutlich weniger Bussen 2016

Ein Blick in die beiden Jahresberichte 2015/16 und 2016/17 gibt darüber allerdings keine Auskunft mehr. Auf Nachfrage der AZ sagt BWZ-Rektor Alex Simmen: «Die Jahresrechnung bezieht sich immer auf ein Kalenderjahr und nicht auf ein Schuljahr. 2016 wurden am BWZ Bussen für insgesamt Fr. 23'914.88 ausgestellt.» Die Rechnung 2017 hingegen sei noch nicht von der Revisionsstelle geprüft und vom Schulvorstand abgenommen worden. Deshalb könne er hier noch keine Zahlen nennen.

Gemäss Verordnung sind die Bussengelder für Veranstaltungen von Lernenden oder gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Am BWZ wurden damit laut Simmen Exkursionen und die Gesundheitsförderung von Berufslernenden bezahlt. Bussen für unentschuldigte Absenzen kosten 10 Franken pro Lektion. Bei Persönlichkeitsverletzungen, Mobbing oder mutwilliger Sachbeschädigung kann sie bis zu 100 Franken betragen. In welchen Abteilungen proportional zur Schülerzahl am meisten Bussen anfallen, verrät der Rektor nicht. So sollen falsche Rückschlüsse auf einzelne Berufsbilder verhindert werden.

Mit dem Jahresbericht 2015/16 sei entschieden worden, die Zuweisung an den Bussenfonds nicht mehr zu publizieren. Die Schulrechnung sei nun «für den Leser besser erfassbar», sagt Simmen.