22 Jahre lang hat Gertraud Eberle – von allen Gerti genannt – die Schulhäuser Au und Langmatt in Lauffohr geputzt. Per 31. Juli wurde ihr gekündigt. Das Problem: Gerti Eberle ist 66 Jahre alt und hat entsprechend das Pensionsalter bereits erreicht. Insgesamt wurde per Ende Juli drei Reinigungskräften gekündigt, per Ende Jahr sind noch einmal zwei betroffen.

Im Kündigungsschreiben, das der AZ vorliegt, argumentiert der Stadtrat folgendermassen: «Der Stadtrat hat entschieden, möglichst nur noch Personen im erwerbsfähigen Alter zu beschäftigen und keine über die ordentliche Pensionierung hinausgehenden Anstellungen mehr zu genehmigen.» So sollen jüngere Personen die Möglichkeit einer flexiblen Erwerbsarbeit erhalten, argumentiert der Stadtrat.

Mit dieser Argumentation hat Gerti Eberle Mühe. Sie wendet sich mit einem Brief an die Zeitung. Bei einem persönlichen Gespräch erklärt sie dann, warum sie diese Kündigung so trifft. «Diese paar Frauen im Rentenalter, die man an einer Hand abzählen kann, können kaum jemandem einen Arbeitsplatz wegnehmen», meint Gerti Eberle. «Es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir diesen Job gemacht haben. Die einen, weil sie ihre bescheidene Rente aufstocken möchten, die anderen, weil sie – wie ich – einfach Freude an dieser Arbeit haben.»

Traurig ob groben Fehlers

Sie, Gerti Eberle, habe es geschätzt, sich mit den Frauen zu treffen und dabei einer sinnvollen Arbeit nachzugehen. Der nächste Vorgesetzte habe sich noch bemüht, von den Kündigungen abzusehen. «Leider ohne Erfolg», bedauert Gerti Eberle. Die Bruggerin hat sich sogar bei anderen Gemeinden in der Umgebung erkundigt, ob in diesen dem Schulreinigungspersonal im Pensionsalter ebenfalls gekündigt wird. Das sei dort nicht der Fall, sagt Gerti Eberle.