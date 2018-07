Alles in allem war es – wieder – ein unvergessliches Jugendfest. Auch die Regionalpolizei (Repol) Brugg kann ein positives Fazit ziehen. Wegen der ungünstigen Wetterprognosen mussten als Herausforderung zwar vermehrt Eventualplanungen vorgenommen werden. Aber: «Die Besucher haben sich auch dieses Jahr grossmehrheitlich sehr diszipliniert verhalten», sagt Repol-Chef Heiner Hossli auf Nachfrage.

Besondere Vorkommnisse, die im direkten Zusammenhang mit dem Jugendfest stehen, müssten von der Regionalpolizei erfreulicherweise also keine gemeldet werden. Den Gastrobetrieben könne ebenfalls ein gutes Zeugnis ausgestellt werden, fügt der Repol-Chef an. «Sie haben sich an die Auflagen gehalten.»