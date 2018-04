Sie ist nicht die erste Gastgeberin, die versucht hat, dem Café Fridolin wieder Leben einzuhauchen und es als Altstadt-Treffpunkt zu etablieren. Als Lilian Stammbach das Lokal in den letzten Weihnachtsferien von der Stiftung Faro als Untermieterin übernahm, veränderte sie am Ambiente, schaffte Kissen an und legte am 9. Januar los.

Sehr schnell musste sie sich eingestehen, dass der mutige Schritt, das "Fridolin" zu übernehmen, auf längere Zeit nicht durchführbar ist. Aus Rücksicht auf ihre Gesundheit entschied sich die 50-jährige Bruggerin, das Café über Mittag zu schliessen. Nach ein paar weiteren Wochen stand für Stammbach jedoch fest, dass sie das Café Fridolin im Sommer, wenn der Pachtvertrag mit der Stiftung Faro ausläuft, nicht weiterführen wird.

Jetzt zieht sie die Notbremse schon früher und macht das Lokal am Sonntag, 29. April, aus persönlichen und finanziellen Gründen dicht. «Allein, wie von mir geplant, ist diese Aufgabe leider nicht zu bewältigen», sagt Stammbach. Ihr fehle es auch an der nötigen Erfahrung sowie an finanziellen Mitteln, um dieses Projekt zum Erfolg führen zu können. Die schönen Begegnungen und guten Gespräche werde sie vermissen.