Luzi Stamm und sein Kokainkauf

Am Zischtigobig bin ich z’Bern uf d’Gass

die Schnitzelbank go probe,

en Stamm-Gast lost mer zue

und er frogt mi au nach Droge.





Eis Gramm, meh han i ned debi.

Ich vertröschte ihn uf de Fritig.

Und de Luzi macht es Drama drus

und täderlets de Zitig.



Über die Hornkuh-Initiative

Det äne am Bärgli det staht e bruni Chue,

ich säg si sell mol Güügge ond los ere zueh,

doch ghör ich kes Horne es bliib alles still,

ich glaub dass die Chue ihri Horn gar ned will.

Ich weiss au wieso d’Chüe so Glogge a hönnd,

das esch well die Hörner be allne ned göhnd.



Zu den Brugger Gemeindefusionen

Lauffohr ond Alteburg sind lengschtens annektiert,

Umike, Schinznach-Bad sind au glii integriert,

Bözberg ond Rinike, das wörd doch au no passe,

wenn nor d’Ändlager-Frog ned wär,

es esch zom hasse.



Ich glaub au Villige ond Mandach wäred z’haa,

ond s’Eigenamt stoht jo scho chli verlohre da.

So hätti Brogg doch ändlech mol echli e Grössi,

gäg Aarau, Bade git mer sech denn kei meh Blössi.



De ganz Bezirk de esch denn zimli fusioniert,

zumindescht deet wos echli passt ond funktioniert,

E 20 Johr sinds nor no 4 Gmeinde wott do findisch,

es sind no Brugg und Thale, s’Müendl

ond no Windisch.



Windisch bleibt arm aber charmant

Wenn ich mol 92zgi be tue-n ich früeh-pangsioniere,

ond zwoi Johr spöter tüend denn

Brugg und Windisch fusioniere,

Doch s’esch ned wohr, ich träume nor,

so zwick mi doch in Arm,

S’esch alls denn no wie früehner:

eis esch rich ond eis het Charme.





Wüehlmüüs