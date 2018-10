Es ist kühl an diesem Morgen auf dem Steinachhof der Familie Kohler in Schinznach-Dorf. Im Räumchen, wo die Brennerei steht, ist es hingegen wohlig warm. Ein leichter Fruchtgeschmack liegt in der Luft, im Heizkessel knackt von Zeit zu Zeit ein Holzscheit.

Ruedi Kohler (63) hat die Brennerei genau im Auge. Gemeinsam mit seiner Frau Dora (59) und Sohn Moreno (35) betreibt er den Bauernhof ausserhalb von Schinznach-Dorf, dessen Spezialzweig der Wein- und Obstbau ist. 450 Hochstammbäume bewirtschaften die Kohlers. Äpfel, Birnen, Quitten, Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen und Kirschen kann die Familie jedes Jahr ernten. Aus dem grössten Teil des Ertrags werden in der hofeigenen Brennerei Destillate produziert. 24 Brände stellen die Kohlers her. Das Angebot reicht von Kirsch, über Chrüter und alter Zwetschge bis hin zu Gin und Absinth. Diese füllen sie von Hand in kunstvolle, mundgeblasene Flaschen ab und verkaufen sie im Hofladen.

Geschenkte Früchte nicht erlaubt

«Dieses Jahr hatten wir sehr gute Bedingungen für die Obstbäume», sagt Ruedi Kohler. Es habe viele gesunde Früchte gegeben, die Voraussetzung für hochwertigen Schnaps sind. «Wir brauchen nur die Früchte zum Brennen, die wir auch essen würden», ergänzt seine Frau Dora. Früher habe man zum Brennen eher die Abfallprodukte verwendet, weswegen die Qualität schlechter gewesen sei. Heute wird auf Qualität und Hygiene sehr viel Wert gelegt. Die Früchte werden sorgfältig gewaschen und auch die Brennerei wird regelmässig gereinigt.