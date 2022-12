Schlussbericht Die Ergebnisse von «3-2-1-heiss!» sind da: Das sind die heissesten und kühlsten Orte in Windisch Im August massen Einwohnerinnen und Einwohner in fünf Aargauer Gemeinden die Temperatur an verschiedenen Orten. Welche Massnahmen Windisch aufgrund des Schlussberichts nun ergreift.

Exklusiv für Abonnenten

Das Messgebiet «Fachhochschule» wurde beim Schlussworkshop als die grosse Hitzeinsel bezeichnet. Bild: zvg/René Schneider

Bei Schnee und tiefen Temperaturen ist aktuell zwar eher Frieren angesagt, aber noch vor einigen Monaten kam man hierzulande ins Schwitzen. Im Rahmen des Projekts «3-2-1-heiss!» führten Einwohnerinnen und Einwohner sowie Schulklassen verschiedener Aargauer Gemeinden, darunter auch Windisch, zwischen dem 16. und dem 30. August Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen durch. Vor kurzem wurde der Schlussbericht dazu veröffentlicht.

Das Projekt vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Zusammenarbeit mit der Agentur Catta fand heuer zum zweiten Mal statt. Die Messungen erfolgten durch ein Gerät, das die Teilnehmenden an Rucksack, Einkaufstasche oder Fahrrad befestigten. Neben Windisch waren noch Buchs, Baden Wohlen und Zeihen mit von der Partie. Gemessen wurde zwischen 6.30 und 8.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 18.30 Uhr. Die Ergebnisse zur Luftfeuchtigkeit würden nur punktuell erwähnt, da die Temperaturdaten aussagekräftiger seien, heisst es im Bericht.

Die Zusammenarbeit mit Windisch wird fallweise geprüft SP-Einwohnerrat Martin Brügger wollte im Sommer vom Stadtrat Brugg wissen, warum er die Teilnahme beim kantonalen Projekt «3-2-1-heiss!» – im Gegensatz zur Gemeinde Windisch – ausgeschlagen habe. In seiner Antwort erwähnt der Stadtrat Brugg, dass er die Karten des Kantons zu verschiedenen Klimathemen kennt und nutzt. «In Brugg haben wir zwar das Glück, an der Aare und in den vielen Grünzonen Abkühlung zu finden», so die Exekutive. Dennoch könne das Zentrum in Zukunft stärker von Hitzewellen betroffen sein. Die Problematik von Hitzezonen werde bei Projekten der Stadt berücksichtigt. Auch bei Gestaltungsplänen wie aktuell im Bilander seien Klimaanalysekarten beizuziehen. Zu den vielen Klimaprojekten: Die Stadt Brugg beteilige sich dort, wo der grösstmögliche Nutzen für die Stadt zu erwarten sei. Die Teilnahme hänge aber auch von den internen Kapazitäten ab. Im Fall des Projekts «3-2-1-heiss!» ist der Nutzen aus Sicht des Stadtrats eher gering, respektive die darin enthaltenen Themen werden bereits bearbeitet. Zudem fehlten Ressourcen, um weitere Projekte anzunehmen. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Windisch werde fallweise geprüft und, wo sinnvoll, bei gemeinsamen Zielen angestrebt. In Bauprojekten wie der Erneuerung des Neumarktplatzes oder der Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch werde der Hitzesommer-Aspekt direkt behandelt. Die Behörde erwähnt weiter die Förderung von Grünräumen sowie das Energiestadt-Programm. (cm)

In Windisch nahmen mit neun Personen und keiner Schulklasse nur wenige am Projekt teil. Ob die Gemeinde nächstes Jahr wieder mitmachen und Massnahmen ergreifen wird, um mehr Leute zu motivieren, ist offen. Gemäss Roland Schneider, Leiter Planung und Bau in Windisch, der das Projekt begleitete, hänge dies stark von den zur Verfügung stehenden Ressourcen der Verwaltung und des Gemeinderats sowie der Priorisierung dieses Themas ab.

Hohe Abkühlung in der Nacht wegen besonderer Lage

Am heissesten wurde es in den untersuchten Windischer Gebieten beim Parkplatz Eurobus mit abends durchschnittlich 31,0 Grad. Morgens war es hingegen mit im Schnitt 18,6 Grad im Vergleich zu anderen Orten ziemlich kühl. «Dies ist ein ideales Beispiel für eine Fläche, die sich wegen der Versiegelung durch die hohe Sonneneinstrahlung stark erhitzt. Da die Fläche am Rand der Gemeinde ist, wird sie von Kaltluftströmungen erreicht und kann sich in der Nacht auch wieder abkühlen», steht im Bericht.

Beim Schlussworkshop wurde das Messgebiet «Fachhochschule» als die grosse Hitzeinsel bezeichnet. «Die Messdaten rangieren die Fläche eher im Mittelfeld im Vergleich mit der Gesamtgemeinde. Die Fläche ist allerdings morgens die zweitheisseste», heisst es im Bericht. «Durch die vielen hohen Gebäude gelangen keine Kaltluftströme auf den Platz. Die stark versiegelte Fläche heizt sich demnach am Tag auf und kühlt sich über Nacht nur bedingt ab.»

Gefühlte und gemessene Temperaturen stimmten öfters nicht überein

Als angenehmster Ort wurde Königsfelden bezeichnet. Das Gebiet könne über Nacht gut auskühlen, ist im Bericht zu lesen und weiter: «Die Kühlwirkung der Bäume zeigt sich unter anderem auch in den höheren Luftfeuchtigkeitswerten gegenüber der Fachhochschule.» Allerdings wärmte sich der Park am Tag stark auf, so war es am Abend hier 29,0 Grad. Es wird jedoch vermutet, dass einige Werte ausserhalb des Parks gemessen wurden.

Königsfelden kann über Nacht gut auskühlen. Bild: Michael Hunziker (19. Januar 2022)

Dass die gefühlten und die gemessenen Temperaturen nicht immer übereinstimmten, war öfters der Fall. «In verschiedenen Gemeinden hatten die als angenehmste Orte gekürten Plätze hohe Temperaturmesswerte», heisst es im Bericht. Dies zeige, dass nicht allein die Temperatur ausschlaggebend sei, ob ein Platz als angenehm gelte. Ebenfalls wichtig sei das Vorhandensein von Bäumen, Wiesen, Wasserelementen und Tieren. Handkehrum lagen die Messwerte bei Arealen, die sich mutmasslich stark aufheizten, nicht oder nur wenig höher als der Durchschnitt.

Gemäss Schneider hat Windisch von «3-2-1-heiss!» folgende Massnahmen abgeleitet:

«Die Gestaltung der Klosterzelgstrasse wurde im Hinblick auf Hitzeminderung nochmals überprüft.»

Konkret würden weitere Projekte noch konsequenter auf diese Thematik hin überprüft. Beschattung, Entsiegelung, Versickerung und Retention von Regenwasser würden konsequent in die Projektierung mitgenommen. Das Thema werde in die Beurteilung von Bauprojekten miteinbezogen. Bei Planungen (Sondernutzungsplanungen) würden entsprechende Vorgaben gemacht. Aber auch andere gelte es zu berücksichtigen. «Die sorgfältige Abwägung aller massgebenden Kriterien führt dann letztlich zu einem Projekt, das wiederum auch politisch diskutiert und getragen werden soll», schliesst er.