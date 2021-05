Schinznach Von Drive-through-Setzlingen und dem geretteten «Bären» – die Dorfchronik «Die Nachlese 2020» ist da Die 29. Schinznacher Chronik «Die Nachlese 2020» mit Themen rund ums Dorf und seine Bewohner ist ab jetzt erhältlich. Ob es im nächsten Jahr eine weitere Ausgabe geben wird, steht in den Sternen.

Die Schinznacher Dorfchronik «Die Nachlese 2020» ist da. Das Redaktionsteam – Armin Käser-Lüscher, Elisa Landis und Fritz Amsler (von links) – freut sich sehr, sucht aber dringend neue Redaktoren. Bild: Ina Wiedenmann

Im Vorfeld gab es diverse Widrigkeiten. Nicht nur die Redaktionsgruppe wurde um einiges kleiner, auch das Budget wurde neu festgelegt. Elisa Landis, Armin Käser-Lüscher und Fritz Amsler stellten sich zu dritt dieser Herausforderung und setzten sich trotz allem dafür ein, dass «Die Nachlese 2020» mit insgesamt 300 Exemplaren erscheint.

Bereits zum zweiten Mal konnte wegen Corona keine Vernissage der Dorfchronik stattfinden. Die Schinznacher nutzten vor der Pandemie die Vernissage, um zusammenzukommen, die Autoren zu treffen, ein Unterhaltungsprogramm zu bestaunen und den von der Gemeinde spendierten Apéro zu geniessen. Doch nicht nur die Vernissage litt unter Corona. Armin Käser-Lüscher erzählt:

«Corona war das ganze Jahr ein Hemmschuh. Man hatte keinen Zugang zu den Menschen.»

Das beeinflusste den Inhalt der Chronik, die Pandemie wurde zum Thema.

Dorfgeschichten, die ans Herz gehen

Die Gärtnerei Zulauf installierte beispielsweise während des Lockdowns einen Drive-through-Setzlingsverkauf, Singen wurde plötzlich riskant und dem Gasthof Bären drohte das Ende, weil Wohnungen daraus werden sollten. Silvia und Markus Spicher schritten ein, kauften den «Bären» und retteten damit den Gasthof. Der ehemalige Eigentümer, Hotelier und Gastwirt Fritz Amsler ist froh darüber. Er erzählt, dass das Haus von Spichers mit Liebe und Leidenschaft renoviert wurde und die neuen Besitzer viel in die Gartenbeiz investiert haben.

Investiert hat auch die Gemeinde. Urs Leuthard, Gemeindeammann und Präsident der Baukommission, schreibt in der Chronik detailliert über den Ersatzneubau des Schulhauses Feldschen und die Aula mit seiner mobilen Bühne. Armin Käser-Lüscher blickt in einem Artikel auf die Volksschule vor 220 Jahren zurück und Lehrer Erik Rohr erklärt, dass heute modernste Informations- und Kommunikationstechnologie im Unterricht genutzt wird. Wo früher stupides Auswendiglernen wichtig war, präge heute effiziente Internetrecherche den Schulalltag.

Dorfchronik braucht dringend mehr Redaktoren

Redaktionsmitglied Elisa Landis engagiert sich seit 2014 für «die Nachlese» und findet es immer wieder spannend, dieses Werk zusammenzustellen. Jetzt blickt die Chronik aber unsicheren Zeiten entgegen, wie sie sagt:

«Die Chronik ist mit drei Personen einfach nicht mehr machbar.»

Die Redaktion braucht unbedingt Verstärkung. Dann erzählt sie, dass auch weitere Kultureinrichtungen in Gefahr sind, weil sich zu wenig Menschen engagieren. «Kulturgrund» sucht beispielsweise ebenso händeringend Unterstützung. Auch die für 2023 geplante Veranstaltung «Kultur schiint z`Nnacht» ist nicht sichergestellt, solange sich zu wenige dafür engagieren.

Nur wenn das Nachleseteam Zuwachs erhält, kann nächstes Jahr wieder eine Dorfchronik herausgegeben werden. Bild: Ina Wiedenmann

«Die Nachlese 2020» gibt's ab sofort bei der Gemeindekanzlei, in der Raiffeisenbank, der Apotheke, der Bäckerei Lehmann, im Volg und in Euse Dorflade in Oberflachs für 20 Franken zu kaufen. Die Hoffnung bleibt, denn die drei sind sich einig: Mit einem grösseren Redaktionsteam könnte es auch im nächsten Jahr wieder eine Dorfchronik geben.