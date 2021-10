Junge Autofahrerin demoliert ihren Kia komplett und bedankt sich bei Helfern. Tele M1

Schinznach / Villnachern Wegen Ablenkung fast in der Aare gelandet: Jetzt bedankt sich die Unfallfahrerin bei ihren Helfern Ohne aufmerksame Autofahrerinnen und Autofahrer hätte sich eine junge Autofahrerin nicht mehr selbst aus ihrem Wagen retten können. Nun bedankt sie sich nach ihrem Unfall bei jenen, die ihr geholfen haben.

Montagabend, kurz vor 18 Uhr: Bei der Kantonspolizei Aargau geht die Meldung ein, dass zwischen Schinznach und Villnachern ein Auto fast in der Aare gelandet ist. Laut der Polizei hat es sich dabei um einen Selbstunfall gehandelt. Die junge Autofahrerin war offenbar abgelenkt – mutmasslich durch das Benutzen des Mobiltelefons – und kam deswegen von der Strasse ab. Das Fahrzeug touchierte dabei einen Baum, hob in der Folge ab und kam am Ufer der Aare zum Stillstand.

Die 21-jährige Fahrerin konnte sich selber nicht mehr aus dem Auto befreien. Eine anwesende Drittperson konnte die Frau bergen. Nun hat sie sich via Tele M1 bei ihren Helfern bedankt:

«Ich bin den Helfern mega dankbar, dass sie gleich zur Stelle waren und sofort gehandelt haben. Ohne sie wäre ich vielleicht heute gar nicht mehr hier.»

Die Feuerwehr Schenkenbergertal musste das Fahrzeug im Anschluss sichern, damit es nicht davon treibt. «Glücklicherweise hat sich die Frau nur leicht verletzt und es sind auch keine Flüssigkeiten aus dem Auto ausgelaufen», erklärt Corina Winkler, Mediensprecherin der Kapo Aargau.

Beim Interview mit Tele M1 ist zu erkennen, dass die junge Frau unter anderem Prellungen im Gesicht davongetragen hat. Sie wird es wohl verschmerzen können, denn der spektakuläre Unfall hätte auch ein wesentlich unliebsameres Ende nehmen können. (cri)



