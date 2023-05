Schinznach «Sound Garden»: Blasmusik trifft in Pflanzenwelt auf Rock-Pop Am Samstagabend gab die Musikgesellschaft Schinznach-Dorf gemeinsam mit einer vierköpfigen Band und Sängerin Rahel Sturzenegger ein Konzert im Gartencenter Zulauf.

Das Zusammentreffen unterschiedlicher Stilrichtungen begeisterte am «Sound Garden» im Gartencenter Zulauf das Publikum. Bild: Ina Wiedenmann

Wenn sich unter einem riesigen Glasdach ein Blasmusikorchester vor üppigem Blattgrün platziert und Rock-Pop spielt, ist es nicht verwunderlich, dass vom ersten Moment an lockere Festival-Stimmung aufkommt. So geschehen am Samstagabend, 13. Mai. Als sich zu den 30 Musizierenden noch eine extra für den Anlass zusammengestellte Vier-Mann-Band und Sängerin Rahel Sturzenegger hinzugesellten, entstand ein spannender musikalischer Cocktail aus unterschiedlichen Stilrichtungen.

Dirigent und Berufsmusiker Christoph Vogt leitet seit 2018 die Musikgesellschaft Schinznach-Dorf und liebt es, aussergewöhnliche Projekte voranzutreiben. Im diesjährigen «Sound Garden» vereinte er takt-treue Blasmusik mit interpretationsfreudigem Rock-Pop und eine kräftige Solostimme im Gewächshaus des Gartencenters Zulauf in Schinznach.

Schon bei den Proben hatten alle viel Spass

Die vier Band-Mitglieder waren von Anfang an gleichwertige Partner des grossen Orchesters. Coni Baldinger spielte Klavier und Synthesizer, Robin Wernli Schlagzeug, Steve Wettstein E-Gitarre und Tom Wettstein E-Bass. Ebenso bahnte sich die starke Stimme von Rahel Sturzenegger zwischen sämtlichen Saiten, der Perkussion und den vielen glänzenden Blechblasinstrumenten ihren Weg.

Sängerin Rahel Sturzenegger trat gemeinsam mit einer Band und der Musikgesellschaft Schinznach-Dorf auf. Bild: Ina Wiedenmann

Alle Musikerinnen und Musiker orientierten sich stets an Christoph Vogt, dem häufig ein Lächeln über die Lippen kam und der spürbar Freude an diesem Projekt empfand. «Allen Beteiligten hat dieses neuartige Musikerlebnis schon bei den Proben Spass gemacht», betonte der Dirigent in der Konzertpause.

Es gab Standing Ovations und Zugabe-Rufe

Rund um das Festival sorgten Food-Trucks für variantenreiches Essen. Von Ghackets mit Hörnli über Pizza bis hin zu Crêpes und Glace war für jeden Geschmack etwas dabei. Es herrschte vor, während und nach dem Konzert eine ausgelassene Open-Air-Stimmung. Zwölf Rockmelodien, darunter «Bohemian Rhapsody», «Hotel California» und «Stairway To Heaven» begeisterten das Publikum. Die Symbiose der musikalischen Stilrichtungen gelang ganz markant in dem Moment, als John Miles «Music» erklang. Das rhythmische Klatschen der Gäste, die Instrumente und die Solostimme wurden eins. Die Pflanzen rund um das Geschehen schienen sprachlos.

Die Instrumente, das rhythmische Klatschen der Gäste und die Solostimme wurden eins. Bild: Ina Wiedenmann

Standing Ovations wurden von Zugaben-Rufen begleitet. Beim Titel «Tage wie diese» von den Toten Hosen sangen die Gäste mit vereinten Kräften mit. Höchstwahrscheinlich werden sämtliche Akteure sowie die Besucherinnen und Besucher den Abend noch sehr lange in Erinnerung behalten.