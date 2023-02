Schinznach Nach teilweise unfachmännischer «Sanierung»: Pro Natura Aargau will Lebensräume wieder aufbauen – auch für den gefährdeten Glögglifrosch Am Chalmberg soll im Frühling ein ökologisches Aufwertungsprojekt starten. Das Baugesuch zum Vorhaben liegt noch bis am 20. Februar bei der Gemeinde Schinznach auf.

Tagsüber versteckt sich der Glögglifrosch in Erdhöhlen, Mauslöchern, Gartenbeeten – oder auch in Mauerfugen. Jan Ryser

Zum Schenkenbergertal gehört er wie die Rüeblitorte zum Kanton. Der Trockenmauerbau prägt besonders das Gebiet zwischen Schinznach und Thalheim stark. Laut dem Jurapark Aargau befindet sich beim Schloss Kasteln gar das grösste Ensemble der ohne Mörtel aus Bruchsteinen erstellten Bauwerke in der gesamten Deutschschweiz. Ursprünglich wurden sie angelegt, um die steilen Hänge für den Weinbau zu terrassieren.

Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau. Fabio Baranzini

Trockenmauern sind gemäss Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, sehr wertvolle Elemente der Aargauer Kulturlandschaft, aber nicht nur:

«Neben ihrer kulturell-historischen und landschaftlichen Bedeutung sind sie wichtige Lebensräume für viele Tiere und Pflanzen.»

Insbesondere alte und teilweise zerfallene Mauern würden eine ganz eigene Lebensgemeinschaft beherbergen: Auf den Steinen sonnten sich etwa Reptilien wie Schlingnattern oder Zauneidechsen. Die Spalten dienten als Winterquartiere, Versteck- und Brutplätze. Unterkommen tun hier Kleinlebewesen wie die Mörtelbiene.

Auch die Flora nutzt die Bauwerke: «In den unverputzten und darum besonders wertvollen Ritzen konkurrenzieren Streifenfarne und wärmeliebende Blütenpflanzen wie Mauerpfeffer oder das Zimbelkraut um den besten Platz.»

Das Zimbelkraut fühlt sich an alten Mauern wohl. Sandra Ardizzone

Am Oberflachser Chalmberg, wo es überall verteilt alte Trockenmauern gibt, haben einige Abschnitte einen Grossteil ihres ökologischen Wertes aber verloren. Das will Pro Natura Aargau mit einem neuen Projekt wieder rückgängig machen.

Der Rückbau soll wenn möglich von Hand stattfinden

Viele der Mauern am Rebberg in Schinznach sind bereits zerfallen und von Heckengestrüpp überwachsen. Bei anderen Abschnitten erfolgte in der Vergangenheit offenbar mit Zementmörtel eine unfachmännische «Sanierung».

Die Folge davon: Die Mauern werden nicht mehr besonnt respektive Zwischenräume für Kleintiere sind verschlossen. An einigen Standorten droht zudem, dass die Flächen ohne Stützmauern bewirtschaftet werden und Mauerrelikte dort verschwinden.

Stein auf Stein werden die Mauern ohne Mörtel gebaut. Maja Reznicek

In seinem Aufwertungsprojekt will Pro Natura Aargau nun einerseits vier Trockensteinmauerabschnitte am Chalmberg West sanieren lassen. Diese sind bereits oder drohen bald zu zerfallen. Alle werden – so heisst es in dem bis am 20. Februar auf der Gemeinde Schinznach aufliegenden Baugesuch – in gleicher Länge wie bestehend wieder aufgebaut, einer 50 Zentimeter höher als bisher.

Ein Abschnitt wird neu auch vor dem Rebhaus auf der Parzelle 2467 in reduzierter Höhe ergänzt und eine bestehende Stützmauer aus alten Eisenbahnschwellen ersetzt. Der Rückbau findet wenn möglich von Hand statt.

Diese Trockenmauer am Chalmberg soll bis Ende 2024 saniert sein. zvg

Andererseits ist auf der Parzelle 2476 die Schaffung von naturschutzrelevanten Kleinstrukturen geplant: Mindestens 70 Zentimeter tief in den Boden sollen die Steinlinsen verlegt werden: «Dadurch wird ein Zugang zum Erdreich in einer frostsicheren Tiefe gewährt.» Somit könnten die Linsen auch als Überwinterungsplatz dienen.

Im Frühling 2023 ist der Start der Massnahmen geplant

Als Zielarten des Aufwertungsprojekts werden im Baugesuch Reptilien und Amphibien aufgezählt. Insbesondere seien drei in der Region vertretene Rote-Liste-Arten zu nennen: die Barren-Ringelnatter, die Schlingnatter und die Geburtshelferkröte (im Volksmund: Glögglifrosch).

Ebenso böten die Trockenmauern Lebensraum für hochspezialisierte Pflanzenarten wie Streifenfarn und Mauerraute.

Im Februar 2021 wurde an der Alten Gasse in Schinznach eine andere Trockenmauer aufwendig saniert. Maja Reznicek

Im Aargau gäbe es zudem ein Reliktvorkommen von stark gefährdetem Rötlichen Mauerpfeffer – welcher bei anderen solchen Sanierungen erfolgreich wieder angesiedelt wurde. Dazu heisst es ergänzend im Gesuch:

«Sein Vorkommen beziehungsweise die Wiederansiedlung wäre im Rahmen des Projekts am Chalmberg abzuklären.»

Realisiert werden soll das Projekt zwischen Frühling 2023 und Ende 2024. Während der Überwinterungsperiode von Reptilien und Amphibien finden keine Abbauarbeiten statt.

Die Baukosten belaufen sich auf 288’000 Franken. Die Finanzierung ist durch Beiträge der Grundeigentümer, Pro Natura Aargau, privaten Stiftungen, Ökofonds und öffentliche Subventionsgelder gedeckt.