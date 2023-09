Schinznach Karateka Elena Quirici gewinnt Ranking um beste Athletin der Welt in ihrer Kategorie Die Teilnahme an der Premier League in Dublin am Wochenende war für die Schinznacherin in zweierlei Hinsicht von grosser Bedeutung.

Es war ein wichtiges Turnier für Elena Quirici aus Schinznach: Einerseits um sich den Grand Winner Award zu erkämpfen, andererseits als Standortbestimmung für die baldige Weltmeisterschaft in Budapest. Vom 8. bis 10. September nahm die Karateka an der Premier League in Dublin am «letzten Stopp von vier Weltcup-Turnieren» teil.

Karateka Elena Quirici aus Schinznach freut sich über den Grand Winner Award. Bild: zvg

Sie gewann die Kämpfe in der Gruppenphase gegen Kroatien, Japan und Chille deutlich und konnte auch das Viertel- und das Halbfinal für sich entscheiden. Den Finalkampf gegen die Doppelweltmeisterin habe sie fast die ganze Zeit dominiert und sei mit 2:0 am Gewinnen gewesen, so Quirici. Doch dann habe sie ihn in den letzten zehn Sekunden aus der Hand gegeben und mit 3:2 verloren. Trotzdem habe ihr der Kampf viel Selbstvertrauen gegeben.

Mit der Silbermedaille erhielt die Schinznacherin genügend Punkte, um das Ranking des Grand Winner Awards zu gewinnen. Dieser Titel zeichnet die beste Athletin der Welt in der Kategorie Kumite -68 kg aus. «2017 gewann ich diese Auszeichnung das erste Mal und als einzige Schweizerin, seit dort gelang es niemandem mehr und jetzt sechs Jahre später gelang es mir wieder», erklärt Quirici. Nächstes Jahr wird sie somit mit dem goldenen Kimono an den Weltcups antreten. (az)