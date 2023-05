Schinznach Das Ressort Finanzen schreckt ihn nicht ab: Roger Wüst kandidiert für den Gemeinderat Der Geschäftsführer der Koi-Breeder AG wurde von der FDP für die Ersatzwahlen für den Schinznacher Gemeinderat portiert. Wo er seine Stärken sieht und was ihm am Herzen liegt.

Roger Wüst interessiert sich schon seit längerer Zeit für ein Engagement auf kommunaler Ebene. Bild: zvg

Am 18. Juni wird in Schinznach gewählt. Aufgrund der Demission von Elisa Landis und Adrian Mathys sind im Gemeinderat zwei Sitze frei geworden. Vier Kandidaten sind für den ersten Wahlgang der Ersatzwahlen für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 im Rennen. Neben Oliver Ecknauer (parteilos), Simon Baldinger (SVP), und Werner De Schepper (IG Oberflachs) kandidiert auch Roger Wüst. Portiert wurde der 52-Jährige von der FDP.

Ein Engagement auf kommunaler Ebene interessiere ihn schon seit längerer Zeit, erklärt Roger Wüst. «Nun passt das berufliche sowie private Umfeld, um die Herausforderung aktiv anzugehen.»

2017 zog Wüst, der in Birrhard aufgewachsen ist, gemeinsam mit Ehefrau Sandra und den beiden inzwischen erwachsenen Kinder nach Schinznach. Er schätzt das Dorf im Schenkenbergertal als attraktive Wohngemeinde. Sie habe ein starkes, vielseitiges Gewerbe, eine gute Infrastruktur, biete mit der Aare und dem Jurapark wunderbare Erholungsgebiete vor der Haustüre an und glänze mit einem reichen kulturellen Angebot, so Wüst.

Die Standortförderung ist ihm wichtig

Für das Amt des Gemeinderats sei er geeignet, weil er langjährige unternehmerische Erfahrung und eine rasche Auffassungsgabe habe sowie vernetzt denken könne, sagt der 52-Jährige.

Zudem sei er lösungsorientiert, kompromiss- und konfliktfähig. Seine Führungs- und Sozialkompetenz konnte er in seiner beruflichen als auch militärischen Laufbahn unter Beweis stellen. Der gelernte Schreiner war 20 Jahre lang Inhaber und Geschäftsführer eines auf Angelreisen spezialisierten Reiseveranstalters und arbeitet seit 2013 bei der Koi-Breeder AG. Seit Januar 2019 ist er der Geschäftsführer des in Schinznach beheimateten KMUs und beschäftigt rund 19 Mitarbeitende. Er war Offizier in der militärischen Katastrophenhilfe und führte eine Rettungskompanie.

In Schinznach finden am 18. Juni der erste Wahlgang der Ersatzwahlen für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 statt. Bild: Maja Reznicek

Als Unternehmer und Mitglied im Gewerbeverein Schenkenbergertal lägen ihm besonders die Standortförderung und eine optimale Zusammenarbeit mit dem Gewerbe am Herzen, sagt Roger Wüst. Aber: «Mir geht es darum, gute Lösungen zu bewirken und nicht irgendwelche Fantasien mit der Brechstange durchzusetzen», betont der 52-Jährige, der sich als Teamplayer bezeichnet und als Gemeinderat «solide Arbeit» machen will.

Er ist regelmässig auf dem Wasser anzutreffen

Gemäss Wüst decken sich seine Vorstellungen zudem mit den strategischen Schwerpunkten des Gemeinderats für die laufende Legislaturperiode. Diese sind: Stärkung der Lebensraumqualität, Standortmarketing, Kommunikation mit der Bevölkerung, Zusammenarbeit mit dem Gewerbe, familienfreundliche Angebote und Rahmenbedingungen sowie Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden im Tal. Ein Wunschressort für den Gemeinderat hat Roger Wüst nicht. «Bezüglich Ressortwahl bin ich offen. Entsprechend meiner Erfahrung würde ich auch die Finanzen übernehmen.»

Roger Wüst ist Präsident des Bootsvereins Aaretal und in seiner Freizeit regelmässig auf dem Wasser anzutreffen, insbesondere auf der Aare. «Das entschleunigt mich enorm und ist ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag.»