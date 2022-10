Schinznach-Dorf/A3 Plötzlich die Scheiben beschlagen? Autofahrerin kollidiert im Bözbergtunnel mit Gegenverkehr Im Bözbergtunnel geriet eine Automobilistin am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn und stiess mit drei entgegenkommenden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund von Unterhaltsarbeiten wird jeweils nachts eine der beiden Tunnelröhren im Bözbergtunnel gesperrt und der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen durch die andere Röhre geleitet. Kurz vor 21 Uhr fuhr am Donnerstagabend die Lenkerin eines Honda in Richtung Basel in den Tunnel hinein. Kurz danach geriet sie auf die temporäre Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit drei entgegenkommenden Autos.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden. Wie die Unfallverursacherin der Kantonspolizei schilderte, hätte sich kurz nach der Einfahrt in den Tunnel die Frontscheibe beschlagen.

Die demolierten Unfallwagen blockierten den Tunnel. Die Kantonspolizei Aargau sorgte dafür, dass der Verkehr die Unfallstelle wenigstens abwechslungsweise passieren konnte. Trotz abflauender Verkehrsdichte bildete sich in beiden Fahrtrichtungen kilometerlanger Stau. Die Unfallstelle war kurz nach 22.30 Uhr geräumt. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: