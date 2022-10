Schinznach-Dorf Weltpianist Teo Gheorghiu und Regisseur Fredi Murer sind zu Gast im Säli: «Wow, das tut gut» In Schinznach-Dorf sorgt der Verein Bärenkult dafür, dass der 100-jährige Saal im Gasthof belebt bleibt. Dieses Jubiläum hat Gastgeberin Silvia Spicher zum Anlass genommen, den durch den Film «Vitus» berühmt gewordenen Pianisten zum Konzert einzuladen. Zur Freude aller wurde er von Regisseur Murer begleitet.

Gastgeberin Silvia Spicher (v. l.) interviewt den Pianisten Teo Gheorghiu und den Filmregisseur Fredi M. Murer, der den Film Vitus realisiert hat. Claudia Meier

Das Postauto nach Schinznach-Dorf ist am Samstagabend gut besetzt. «Der ‹Bären› wird wohl eine Haltestelle haben?», fragt ein etwas verunsicherter Passagier. Nein, hat er nicht, aber es ist egal, weil die Wege kurz sind.

Vor dem geschichtsträchtigen Gasthof, dessen Saal im ersten Stock 100 Jahre alt ist, versammeln sich die ersten Gäste. Derweil spaziert der bekannte Filmregisseur Fredi M. Murer gemütlich durchs Dorf. Der 82-jährige gebürtige Beckenrieder ist zum ersten Mal in Schinznach-Dorf. Allen steht die Vorfreude auf einen speziellen Abend ins Gesicht geschrieben.

Nach dem Konzert und der Film Vitus gezeigt

Es mag vermessen klingen, dass Gastgeberin Silvia Spicher nach einem sensationellen Konzert in der Tonhalle Zürich es wagte, den weltberühmten Pianisten Teo Gheorghiu anzufragen für ein Konzert im «Bären»-Saal. Sie stiess auf offene Ohren. Der mittlerweile 30-jährige Musiker, der im 2006 erschienenen Film von Fredi M. Murer das zwölfjährige Wunderkind Vitus spielte, schwang sich aufs Velo und radelte von der Westschweiz nach Schinznach-Dorf.

Die Familie Spicher hat dem Gasthof Bären neues Leben eingehaucht. Chris Iseli

Was er dort vorfand, überzeugte ihn. Dem Jubiläumsabend, für den 115 Holzstühle im Saal aufgestellt wurden, stand nichts mehr im Weg. Gut passend zur nachfolgenden Vorführung des Vitus-Films, kündigte sich Fredi M. Murer als weiterer Gast im «Bären» an.

Musikalische Reise zu den Wurzeln des Pianisten

Wenig überraschend füllt sich Saal am Samstag schnell. Auf der Bühne stehen ein fünfarmiger Kerzenständer sowie der Steinway-Flügel bereit. Teo Gheorghiu, der rumänische Eltern hat, in der Schweiz geboren wurde und in London aufwuchs, nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise zu seinen Wurzeln.

Im «Bären»-Saal organisiert der neue Verein regelmässig öffentliche Veranstaltungen oder Private feiern Hochzeiten, Geburtstage oder Jubiläen. zvg

Sein neustes Album, das bald erscheint und in Schinznach-Dorf schon zu kaufen war, heisst Roots (englisch für Wurzeln). Mit dem Rennvelo war Teo Gheorghiu im Sommer in nur zwölf Tagen nach Rumänien geradelt und hat Verwandte sowie das Grab seines 2018 verstorbenen Vaters besucht.

Die Werke mit rumänischen Elementen ­begeistern das Publikum. Es gibt Standing Ovations. «Wow, das tut gut», sagt der Pianist, der im anschliessenden Interview von einer Frau aus dem Publikum gebeten wird, seine grossen Hände zu zeigen.

Teo Gheorghiu (30) und Fredi M. Murer (82) sind seit 18 Jahren befreundet. «Wir haben einen charmanten Altersunterschied», sagt der Regisseur. Claudia Meier

Mit viel Humor erzählt Fredi M. Murer von seiner Kindheit als jüngster Sohn eines Schreiners und einer Damenschneiderin. Umsorgt wurde der Legastheniker von seiner Grossmutter. Für Vitus ging er 64-jährig seinem eigenem Traum nach einem hochbegabten Einzelkind nach. Murer lernte Teo erst kennen, nachdem das Drehbuch vorlag. Seither sind sie Freunde.