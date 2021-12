Schinznach-Dorf Pilzzucht: Militärische Anlage soll für einen kulinarischen Zweck umgenutzt werden Die Indian Summer Ranch in Schinznach-Dorf betreibt eine Offenstall-Pferdepension. Nun will der Hof sein Angebot erweitern.

Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft wurden bis Oktober des aktuellen Jahres 6859 Tonnen Champignons in der Schweiz produziert. Symbolbild: Benjamin Manser

In den letzten fünf Jahren kommt er in der Schweiz immer öfter auf den Teller: der Speisepilz. Mit der Nachfrage stieg auch das Angebot im Inland, wie der Marktbericht des Bundesamts für Landwirtschaft von Dezember 2021 zeigt. Eine neue «Quelle» für Fungi könnte es bald in der Region Brugg geben. Laut aktuell aufliegendem Baugesuch plant die Indian Summer Ranch in Schinznach-Dorf eine eigene Pilzzucht.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung betreibt eine Offenstall-Pferdepension für maximal zwanzig Tiere. Innerhalb der zum Hof gehörenden Parzelle Nr. 1110, so heisst es im Gesuch, befindet sich die Bundesparzelle 1172 mit 342 m2 sowie eine militärische Anlage bestehend aus vier Geschützständen. Diese seien unterirdisch miteinander verbunden. Nun soll eine Umnutzung der Bauten in die zivile Erhaltung und Nutzung erfolgen.

Auf dem Hof wird bereits Wein gekeltert

Gemäss dem Schreiben von Rancheigentümerin Sonja Tomasi sei die Absicht, die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern: «Die Artilleriestellungen erwiesen sich aufgrund der unterirdischen Gegebenheiten als ideale Bauten für den geschützten Anbau verschiedener Kulturen wie beispielsweise Pilze.»

Die Indian Summer Ranch produziert bereits eigene Produkte. Laut Website verfügt der Hof über einen zirka 58 Aaren grossen Rebberg, mit dessen Trauben Wein gekeltert wird. Zum Sortiment sollen zudem Hühnereier und Honig gehören. Die Pilze wolle man zukünftig ins Sortiment aufnehmen.

Die gesamte Artilleriestellung wird für das Hofprojekt jedoch nicht benötigt. Im Baugesuch heisst es:

«Die Geschützstande 2 und 3 bleiben wie bestehend öffentlich und offen für Besichtigungen.»

Die Nutzung beschränke sich auf den Geschützstand 1 unterhalb der Parzelle 1172 und auf den Geschützstand 4 unterhalb der Waldparzelle 1112. Diese sollen mit einfachen Regalen für die Pilzzucht ausgestattet werden.

Feuchte Umgebung im Geschützstand begünstigt Wachstum

Die Ausgangslage in den Anlagen scheint gut für Fungi: «Die feuchte Umgebung begünstigt das Wachstum. Die Pilze können im vorhandenen Tageslicht geerntet werden oder es wird eine kleine, mobile Lampe verwendet.» Bauliche Massnahmen sind, so das Gesuch, für die Umnutzung nicht nötig. Ebenfalls wird auf eine Erschliessung mit Strom als auch Wasser verzichtet und «es entstehen keine neuen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt».

Welche Pilzsorte in welchen Mengen kultiviert werden soll, wollte Hofeigentümerin Sonja Tomasi auf Anfrage der AZ nicht verraten. Für eine Auskunft zum Projekt sei es aktuell noch zu früh. Laut Baugesuch hat der Bund im Rahmen der Nutzungsabsicht sich aber bereit erklärt, Tomasi das Grundstück und die Artilleriestellung zu verkaufen. Das Gesuch liegt nun noch bis am 3. Januar auf der Gemeindekanzlei Schinznach auf.