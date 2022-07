Mann will Wespennest abbrennen und zündet dabei Holzschopf an – Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Weil ein Mann ein Wespennest abbrennen wollte, geriet am Montag ein Holzschopf in Brand. Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung verhindern, wodurch sich der Schaden in Grenzen hält.