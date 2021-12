Schinznach-Dorf Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal hat vorübergehend einen neuen Geschäftsführer gefunden – wie es danach weitergehen soll Hanspeter Müller vom Brugger Pflegezentrum Süssbach hat die Geschäftsführung der Institution ad interim übernommen. Warum er für den Posten angefragt wurde und wie seine Arbeit anlief.

Das Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal befindet sich in Schinznach-Dorf. Michael Hunziker (22. Januar 2013)

Vor gut drei Wochen hat Hanspeter Müller die Geschäftsführung ad interim im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal übernommen, wie Verwaltungsratsmitglied Urs Leuthard auf Anfrage mitteilt. Die Aktiengesellschaft Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal bildet die Trägerschaft der Institution in Schinznach-Dorf.

Leuthard, der in Schinznach Gemeindeammann und im Verwaltungsrat für die Kommunikation verantwortlich ist, sagt:

«Wir befinden uns momentan in einer Übergangszeit.»

Edgar Bussinger, der den Posten des Geschäftsführers zuvor bekleidete, ist laut Leuthard nicht mehr im Alters- und Pflegeheim tätig. Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes könne er nichts Weiteres zum Abgang Bussingers sagen.

Hanspeter Müller ist der Direktor der Süssbach Pflegeheim AG in Brugg. zvg

Eine Festanstellung kommt für Müller nicht in Frage

Der Übergang der Geschäftsführung auf Hanspeter Müller sei gut gelaufen. «Er ist ein Profi in seinem Metier», weiss Leuthard. Der interimistische Geschäftsführer habe sich schnell zurechtgefunden.

Müller ist neben seinem Posten in Schinznach-Dorf als Direktor der Pflegezentrum Süssbach AG in Brugg tätig. Bis vor einem halben Jahr war er zudem Geschäftsführer der Haus Eigenamt AG, die das Alterskompetenzzentrum in Lupfig betreibt. Dieses Amt habe er an Béatrice Böhringer übergeben, berichtet Hanspeter Müller. Böhringer war zuvor stellvertretende Geschäftsführerin in Lupfig.

Seine Mitgliedschaft im Vorstand des Trägervereins des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach in Möhlin habe er auch aufgegeben. Zu seiner Funktion im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal sagt Müller:

«Ich bin Geschäftsführer ad interim, bis ein neuer Geschäftsführer beginnt.»

Eine Festanstellung am Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal komme für ihn nicht in Frage. Müller betont: «Ich fülle bloss die Lücke, die durch den Abgang von Herrn Bussinger entstand.» Dies sei ein kleines Pensum.

Wie es weitergeht, wird nächstes Jahr entschieden

«Herr Müller wurde als Übergangslösung beauftragt», erklärt Urs Leuthard. «So konnte verhindert werden, dass ein Vakuum in der Geschäftsführung entsteht.» Die Beauftragung Müllers sei auf unbestimmte Zeit angesetzt.

Urs Leuthard ist seit 2012 Gemeindeammann von Schinznach. zvg

Wie es mit der Geschäftsführung des Alters- und Pflegeheims Schenkenbergertal weitergeht, werde Anfang nächstes Jahr entschieden. Das Verwaltungsratsmitglied fügt hinzu:

«Dann werden wir in einer Standortbestimmung mit allen Beteiligten das Gespräch suchen.»

Leuthard, der noch bis Ende dieses Jahres Gemeindeammann von Schinznach ist, weiss: «Aktuell sind wir mit Herrn Müller gut aufgestellt.»