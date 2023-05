Schinznach Dorf Kollision bei Einmündung fordert zwei Verletzte Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kam es zum Zusammenstoss, als eine Lenkerin von der Strickstrasse auf die Verbindungsstrasse Richtung Villnachern fuhr und eine andere Lenkerin gleichzeitig von Villnachern Richtung Schinznach Dorf unterwegs war. Beim Einmünden kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen.

In Schinznach Dorf kollidierte am Mittwochabend ein Renault mit einem schwarzen VW. Beide Lenkerinnen wurden verletzt und musste ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der Sachschaden ist enorm. Bild: Kapo Aargau

Gemäss der Kantonspolizei Aargau fuhr die Renault-Lenkerin von der Strickstrasse auf die Verbindungsstrasse Richtung Villnachern. Gleichzeitig fuhr die Lenkerin des schwarzen VW von Villnachern Richtung Schinznach Dorf. Beim Einmünden des Renaults kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Wie es genau zum Unfall kam, wird zur Zeit noch abgeklärt. Bild: Kapo Aargau

Die Kantonspolizei Aargau klärt die Ursache des Unfalls ab. Der 58-jährigen Renault-Lenkerin wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. (cam)

