Schinznach-Dorf Sich informieren, degustieren, dabei sein: An der Schega ist alles möglich Die Schenkenberger Gewerbeausstellung in Schinznach-Dorf lockt mit einem vielseitigen Angebot. Was Aussteller und der OK-Präsident dazu sagen.

Mit Musse schlendern die Gäste durch die Ausstellungshallen im Gartencenter Zulauf. Bild: Ina Wiedenmann

Wer mitten in der Schenkenberger Gewerbeausstellung (Schega) im Gartencenter Zulauf steht und die Augen schliesst, nimmt jede Menge Stimmen und feine Gerüche wahr. Es duftet nach Rosmarinkartoffeln, Raclette und rustikalem Brot. Und wer die Augen aufmacht, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Attraktive Messestände mit Angeboten, Informationen und Wettbewerben soweit das Auge reicht. Von A wie Autos über H wie Haustechnik bis zu Z wie Zimmermannsarbeiten gibt es hier alles.

Verständlich, dass sich von Freitagabend, 1. September, bis Sonntag, 3. September, unzählige Gäste diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und mit Musse durch die drei Hallen des Messegeländes schlendern, sich informieren und hier und dort auch einen feinen Wein aus der Region degustieren.

Feedback und Nähe zur Kundschaft sind wichtig

«Wir knüpfen neue Kontakte und pflegen die alten», erklärt Christian Thoma von der Herbert Härdi AG aus Thalheim, einer von rund 70 Ausstellerinnen und Ausstellern. Das spürbare Feedback und die Nähe zur Kundschaft sind dem regionalen Gewerbe wichtig. Der OK-Präsident der Schega, Daniel Streit, ist vom ersten Messe-Tag an überaus zufrieden und sagt: «Es ist super angelaufen, die Stimmung ist perfekt und alles läuft.»

Die Herbert Härdi AG aus Thalheim ist eine von 70 Ausstellerinnen und Ausstellern. Bild: Ina Wiedenmann

Die Gewerbeausstellung unter dem Motto «genial regional!» bietet neben dem Gewerbe ein attraktives Rahmenprogramm. Dank des Vereins Schinznacher Baumschulbahn können die Besucherinnen und Besucher direkt ab Messegelände eine 30-minütige Rundfahrt mit der Dampfbahn geniessen. 25 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für diesen Verein und erhalten so die Nostalgie im Schenkenbergertal.

Gokartfahren für die Kinder und ein Wettbewerb für die Eltern

Wer für einmal raus aus der Region möchte, für den ist vielleicht die Klewenalp am Vierwaldstättersee eine interessante Alternative. Der Stand der Gastregion auf der Messe zeigt anschaulich, wie schön es dort ist. «In nur eineinviertel Stunden ist man vom Aargau aus in Beckenried», erklärt Karin Gaiser. Nicht ganz so weit schafft man es auf der Gokart-Bahn von ProSpiel. Während die Kinder Runde um Runde auf der Bahn drehen, füllen ihre Eltern einen Wettbewerbscoupon aus und hoffen, den Hauptpreis, einen Bollerwagen oder Gutscheine zu gewinnen.

Karin Gaiser (links) und Angela Liemacher stellen die Gastregion Klewenalp vor. Bild: Ina Wiedenmann

Die Messe ist vielseitig. In Halle drei ertönt «Probier's mal mit Gemütlichkeit» vom Jugendspiel Schenkenbergertal und die Messebesucherinnen und Messebesucher an den voll besetzen Tischen klatschen rhythmisch mit. Sie scheinen die Schega zu geniessen.