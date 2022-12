Schinznach-Dorf «Ich wollte meine Patienten nicht hängen lassen»: Ehemaliger Kantonszahnarzt behandelt auch im Altersheim Dominik Burkart führt Behandlungen nicht nur in seiner Praxis in Schinznach-Dorf, sondern auch in fünf Aargauer Alters- und Pflegeheimen durch. Er erklärt, welche dramatischen Folgen eine unzureichende Mundhygiene haben kann und wieso man beim Zähneputzen immer die Lesebrille tragen sollte.

Dominik Burkart ist seit 2014 als mobiler Zahnarzt unterwegs. Andrea Zahler

«Ich wollte meine Patienten nicht hängen lassen», erzählt Dominik Burkart, Zahnarzt aus Schinznach-Dorf. Als immer mehr wegen eingeschränkter Mobilität nicht mehr zu ihm in die Praxis kommen konnten, beschloss er, den Spiess umzudrehen und für die Behandlung zu den Leuten zu fahren. Seit 2014 besucht er nicht mehr mobile Patientinnen und Patienten in fünf Aargauer Alters- und Pflegeheimen und hin und wieder auch in Privathäusern.

In der Schweiz hätten heutzutage viele Menschen gute zahnärztlich sanierte Mundhöhlen, sagt Dominik Burkart. Doch wenn im Alter die Mobilität abnehme, begännen manche Personen, Abstriche bei den Alltagspflichten zu machen, so verzichteten sie beispielsweise auf Coiffeur-Besuche und Zahnarzttermine. Burkart erklärt:

«Irgendwann lässt sich das Leben zu Hause nicht mehr sorgen- und pannenfrei selbstständig managen, und die Leute müssen deshalb ins Altersheim wechseln.»

Auch hier bessere sich die Lage nicht in allen Bereichen. Das Pflegepersonal sei zum Teil zu wenig geschult und sensibilisiert in Sachen optimale Mundhygiene. Zudem fehle es häufig an der Zeit und am Personal, um die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihrer alltäglichen Mundpflege zu unterstützen. Und manchmal wollten sich diese auch gar nicht helfen lassen.

Verschiedene Faktoren können das Zähneputzen beeinträchtigen

Die Zähne und den Zahnersatz selbstständig gut und regelmässig zu reinigen, falle vielen betagten Leuten schwer, sei es wegen eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, kognitiver Beeinträchtigungen oder wegen verminderter Sehleistung. «Deshalb sollte die Lesebrille beim Zähneputzen immer getragen werden», so Dominik Burkart.

Dominik Burkart blickt auf 26 Jahre Erfahrung als Zahnarzt zurück. Andrea Zahler

Bei einigen Personen sind auch alte Gewohnheiten das Problem und bei anderen mangelt es an den finanziellen Mitteln. Dabei sei vielen Aargauerinnen und Aargauern nicht bewusst, dass ihnen von Staates wegen nicht nur gewisse Zahnarztbehandlungen, sondern auch eine jährliche Zahnkontrolle inklusive -reinigung zustünden, sagt Burkart.

Unzureichende Mundhygiene kann Lungenentzündung verursachen

Dabei ist eine gute Mundhygiene enorm wichtig, nicht nur um Schmerzen oder Zahnverlust zu verhindern, sondern auch, um andere Komplikationen wie beispielsweise eine Lungenentzündung zu vermeiden. «In Alters- und Pflegeheimen sind von zehn Lungenentzündungen vier bis sechs auf eine unzureichende Mundhygiene zurückzuführen», erklärt Dominik Burkart, der sich dabei auf eine amerikanische Studie bezieht.

Die Mundhygiene müsse in den Alters- und Pflegeheimen dringend einen höheren Stellenwert bekommen, findet er. Schon beim Eintritt in die Institution solle der Zustand des Mundraums erfasst werden.

Auch an die Politik appelliert er, zu handeln. «Lieber Geld in eine gute Mundhygiene investieren als in teure Notfallbehandlungen, die oft mit Schmerzmittel beginnen.» Er fügt an:

«Eine Cafeteria und einen Friseursalon gibt es in praktisch jedem Altersheim, einen Behandlungsraum für Ärzte und Zahnärzte hingegen kaum.»

Als Vorbild nennt der 61-Jährige den Kanton Graubünden, wo dies im neuen Gesundheitsgesetz geregelt ist. So muss dort jedes neu eröffnete Altersheim einen Heimarzt und -zahnarzt vorweisen können, ansonsten gibt es keine Betriebsbewilligung.

Zähne werden nur in der Praxis gezogen

Rund zehn Prozent seiner Arbeitszeit ist Dominik Burkart als mobiler Zahnarzt unterwegs; in seinem blauen Citroën, ausgerüstet mit mobilem Equipment.

Doch einfach ist die Aufgabe nicht immer. «Probleme gibt es vor allem bei der Infrastruktur», so Burkart. Angefangen vom nicht vorhandenen Behandlungszimmer, weshalb oft auf das Podologiezimmer ausgewichen wird, bis hin zum eingeschränkten mobilen Equipment.

«Man kann auf einer Feldküche nicht wirklich ein Fünf-Gänge-Menu kochen», veranschaulicht es der ehemalige Kantonszahnarzt. Deshalb macht er Wurzelkanalbehandlungen und Zahnziehen, die radiologischer Diagnostik bedürfen, nur in seiner Praxis. Zudem sei eine Jahreskontrolle ohne regelmässige Röntgenbilder nur eine suboptimale Lösung, sagt Dominik Burkart.

Dank seines mobilen Equipments kann Dominik Burkart Patientinnen und Patienten in ihrer gewohnten Umgebung behandeln. Andrea Zahler

Generell sei bei der Behandlung von älteren Personen besondere Vorsicht geboten, denn viele hätten diverse Erkrankungen und nähmen deshalb zahlreiche Medikamente, zum Beispiel Blutverdünner.

Andere Therapievorgabe bei der Behandlung von Demenzkranken

Auch die Gruppe der demenzerkrankten Patientinnen und Patienten bedürfen einer anderen Therapievorgabe als das, was man normalerweise vom Zahnarztbesuch her kenne, sagt Dominik Burkart. «Hier hilft es häufig, wenn eine Pflegeperson anwesend ist, die den Patienten gut kennt und beruhigen kann», so der Schinznacher.

Oftmals verfahre er nach der Devise «Weniger ist mehr». «Ausschlaggebend ist für mich, dass der Patient ohne Schmerzen normale Kost essen und trinken kann und dass die Therapie für ihn zu einer verbesserten Situation führt», so Burkart. Ein Beispiel: Wenn die Angehörigen finden, die Grossmutter müsse noch alle Zähne im Mund haben, obwohl diese mit wenigen Zähnen normal essen kann, dann führt Dominik Burkart keine Therapie durch. «Eine solche Behandlung wäre nicht zum Nutzen der Patientin», sagt er.

Meistens zu zweit unterwegs

Bei seinen mobilen Einsätzen wird der Zahnarzt in der Regel von einer Dentalassistentin begleitet. Einfache Behandlungen wie zum Beispiel Fädenziehen führt er alleine durch. Zusätzlich zu den Behandlungskosten werden eine Auswärtspauschale und Kilometergeld, analog der Handwerkerwegpauschale, verrechnet.

Häufig lässt sich aber die Behandlung von mehreren Personen im selben Altersheim auf einen Tag legen, sodass die Pauschale auf alle aufgeteilt werden kann. «Rechnet man die Lohnkosten einer begleitenden Pflegekraft plus ihr Fehlen am Arbeitsort mit, so kommt die Variante des mobilen Zahnarztes günstiger», gibt Dominik Burkart zu bedenken.