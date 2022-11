Schinznach-Dorf Hitzesommer sorgt für frühe Ernte: «Traumhaft war die Ernte der wunderbaren Früchte des Riesling-Sylvaners» Die Weinbaugenossenschaft Schinznach gibt ihr diesjähriges Fazit zur Ernte bekannt. Zudem kann das traditionelle Kellerfest wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Und einigen neuen Spezialitäten.

Heinz Simmen (links) und Hans Peter Kuhn sind mit der diesjährigen Traubenernte zufrieden. Noah Merz

Die Erntezeit ist durch. Am 28. Oktober pflückten Winzer mit ihren Teams der Weinbaugenossenschaft Schinznach die letzten Trauben von ihren Rebstöcken. Nachdem die Saison 2021 ein Totalausfall mit sichtlich weniger eingenommenen Trauben war, knüpft dieses Jahr an Saisons vor der Coronapandemie an.

Eine wichtige Rolle übernahm dabei der seit 1864 Messebeginn mildeste Winter, von Dezember 2021 bis März 2022, mit viel Sonne, kaum Nebel und keinem einzigen Frosttag. Zudem erreichten die Reben hinsichtlich der milden Regenschauer im Frühling einen zweiwöchigen Vegetationsvorsprung. Dadurch erfolgte die Hauptblüte schon Ende Mai.

Heisser Sommer sorgt für frühere Erntezeit

«Manche Reben litten dennoch stark unter den hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen. Die betroffenen Reben konnten sich nicht mehr weiterentwickeln», erzählt Hans Peter Kuhn, Geschäftsführer der Weinbaugenossenschaft Schinznach.

Mit viel Trockenheit und Hitze verbunden zeigte sich der Sommer. Das führte nicht selten zu wenig Flüssigkeit in den Trauben. Schliesslich machte sich dies in der Ausschöpfung des Ernteausfalls bemerkbar. Der Erntebeginn fiel folglich bereits auf den 1. September an. Rund elf Tage später begannen die Winzer und Rebbauern mit der Haupternte. Kuhn sagt:

«Traumhaft war vor allem die Ernte der wunderbaren Früchte des Riesling-Sylvaners.»

Heinz Simmen, Bereichsleiter Kellermeister der Weinbaugenossenschaft, fügt an: «Auch konnten wir durchwegs bei schönsten Wetterverhältnissen ernten.»

Das Weissweinlager ist fast ausverkauft. Noah Merz

Für viel Verwunderung sorgte der frühe Erntebeginn bei den Kundinnen und Kunden. Letzte Woche hätten noch einige weisse Sauser bestellen wollen, aber durch das Bettag-Wochenende und die traditionellen Sauserfreinächte im Schenkenbergertal seien diese ausverkauft gewesen, verrät Kuhn.

Somit bestehen zurzeit kleine Lagerbestände an Weisswein. Daher verzichtete die Weinbaugenossenschaft bei der Abfüllung auf Liter- und Halbliterflaschen. Derweil wurden die weissen Sauser in 25-Liter-Standflaschen geliefert.

Der letzte Erntetag stand zwei Wochen früher als gewöhnlich, am 5. Oktober, an. «Dabei konnten wir in dieser Saison zirka 202 Tonnen Trauben in 17 Erntetagen einnehmen», sagt Simmen. Eindrücklich beweist sich diese Menge in der Erntenstatistik der Weinbaugenossenschaft im Vergleich zum letzten Jahr. Damals wurden lediglich 31 Tonnen geerntet.

Als zusätzliches Indiz des frühen Erntebeginns konnte die Haupttraubensorte Riesling-Sylvaner schon in diesem Jahr in die Flaschen abgefüllt werden.

Ein Kellerfest steht bevor

Ganz spurlos ging auch nicht der Ukraine-Krieg bei der Genossenschaft vorbei. Grund dafür sind die zuständigen Glasfabriken in Osteuropa, unter anderem in Landesteilen der Ukraine. Diese sollten Glasflaschen in die Schweiz liefern. Aufgrund des Kriegs wurden manchenorts Fabriken geschlossen, Lastwagenchauffeure zogen in den Krieg und durch die hohen Gaspreise konnten die Betriebe nicht mehr aufgenommen werden. Gleichzeitig leiden die Aluminiumwerke in Westeuropa, die den Drehverschluss herstellen sollten, ebenfalls unter den höheren Gaspreisen. Gegenwärtig sind dabei Lieferengpässe keine Seltenheit, erzählt Simmen.

Im Degustationsraum sind am Kellerfest neue Weinspezialitäten zu probieren. Noah Merz

Die Weinbaugenossenschaft Schinznach bespricht nächste Woche mit ihren Partnern das weitere Vorgehen. Es sei momentan recht unvorhersehbar, wie die nächsten Monate ablaufen könnten, sagt Simmen.

Einen heiteren Blick richtet die Genossenschaft nach zwei eingeschränkten Coronajahren zu ihrem traditionellen Kellerfest am 25./26. November. Hierbei können die Besuchenden im Degustationsraum erstmals den Schinznacher Chardonnay 2021 und Oberflachser Pinot noir 2020 degustieren. In der Festwirtschaft servieren die Organisatoren Treberwürste mit Lauchgemüse oder Kartoffelsalat sowie Fleisch vom Grill. Dazu wird zum ersten Mal die Hohgant-Käserei Schangnau vor Ort sein. In Begleitung musikalischer Unterhaltung sorgt am Samstag ab 19 Uhr das Schwyzerörgeli-Quartett Schenkenberg für Stimmung.