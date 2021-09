Schinznach-Dorf Doppeldecker muss auf einem Feld notlanden: Pilot praktisch unverletzt Ein Doppeldecker musste in Schinznach-Dorf notlanden. Dabei überschlug sich die Maschine.

Das Flugzeug überschlug sich bei der Notlandung. Kapo AG

Am Sonntagabend musste ein Doppeldecker in Schinznach-Dorf, auf einem Feld, notlanden. Der Flug von Beromünster hätte eigentlich ins Birrfeld geführt. Während dem Flug, der Pilot befand sich mit seinem Flugzeug in der Region Aarau, stellte er einen Leistungsabfall des Motors fest.

Daher entschloss er sich, auf einem Feld in Schinznach-Dorf notzulanden. Während diesem Landemanöver überschlug sich der Doppeldecker. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde dennoch zur näheren Abklärung in Spitalpflege verbracht.

Das sagt Adrian Bieri, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei CH Media Video Unit

Die Ursache des Leistungsabfalls ist bislang unbekannt. In enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat die Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die aktuellen Polizeibilder: