Schinznach-Dorf «Der Abriss des Hauses rückt unverzüglich näher»: Womit das Kulturlokal Kueferei ersetzt wird Die alte Küferei soll einem Neubau weichen. Das Programm für die letzte Veranstaltung in der Schinznacher Lokalität steht bereits.

Noch bis am 24. Mai liegt das Baugesuch der Familie Hagenbuch öffentlich auf der Gemeinde auf. Geplant ist, das Gebäude am Warmbachweg 3a in Schinznach-Dorf komplett abzubrechen und durch ein dreistöckiges Wohnhaus mit Carports sowie Gartenhaus zu ersetzen. Damit verschwindet auch das Kulturlokal Kueferei.

Die Gründer Sybel Stadelmann und Marco Hagenbuch weisen seit kurzem offiziell auf ihrer Website darauf hin: «Der Abriss des Hauses rückt unverzüglich näher und wir müssen weichen.» Entstanden war die «kulturelle Plattform in ländlichem Daheim» erst 2019. Hagenbuch erfüllte sich damit einen Traum. Zur Motivation für das Projekt ergänzte Stadelmann damals:

«Das Leben im Dorf wird immer ruhiger, immer mehr Läden und Restaurants schliessen. Wir wollen dem entgegenwirken.»

Es folgten regelmässige Anlässe mit Musik, Kunst, Kleintheater und Literatur. Dass die Kulturlokalität nicht von Dauer sein würde, schien von Anfang an klar gewesen zu sein, schreiben die Gründer online, die ehemalige Küfereiwerkstatt nur «zwischen zu nutzen». Einen öffentlichen Aspekt soll die Lokalität in Zukunft behalten.

Der Abschied von der Kueferei hat eine interaktive Seite

Mit dem Ersatzneubau sollen drei 4,5-Zimmer-Wohnungen am Warmbachweg 3a entstehen. Die ausführenden Architekten der Haenisutter Architekten GmbH aus Zürich sprechen von einem «Generationenhaus im Schinznacher Dorfkern». An den seit dem 30. März aufgestellten Bauprofilen sei dieses bereits klar erkennbar.

Zusätzlich zu den Wohnungen ist im Erdgeschoss mit einem Selbstbedienungsbioladen eine gewerbliche Nutzung geplant. Gemäss Baugesuch wird es dafür keine separate Autoparkierung geben, denn: «Das Angebot richtet sich an Zweiradbenutzer und Fussgänger aus dem Dorf Schinznach.»



In knapp zwei Monaten ist endgültig Schluss für das Kulturlokal. Am Samstag, 10. Juli, laden Sybel Stadelmann und Marco Hagebuch zum letzten Anlass «Goodbye Kueferei».

Es wird ein interaktiver Abschied, wie es auf der Website heisst:

«Bringt nochmals eure Ohren und Instrumente mit für die Jamsession mit Jamarama.»

Verschiedene Perkussionsinstrumente, Bass, Gitarre und Gesangsmikrofone ständen zur Verfügung, auch selbst mitgebrachte Instrumente seien willkommen. Bei grösseren Instrumenten solle man sich im Vorfeld beim Team der Kueferei melden. Nach der Jamsession übernimmt DJ Gianni Panini mit Disco House der 70er- bis 90er-Jahre. Die «kleine Sause» fängt um 18 Uhr an und ist gratis.