Schinznach-Dorf Brugger Ensemble Callia Blu: Ihre Lieder verströmen Zuversicht Das Brugger Ensemble Callia Blu tritt mit «Bring back the color» in Schinznach-Dorf auf.

Das 2018 gegründete Ensemble Callia Blu ist bekannt für seine Singfreude. zvg

Farben, Freude und viel positive Energie: Das Brugger Ensemble Callia Blu unter der künstlerischen Leitung von Richard Geppert konzertiert am Wochenende vom 30. April und 1. Mai in der reformierten Kirche in Schinznach-Dorf.

Das 2018 gegründete Ensemble, das sich mit seiner Singfreude und Bühnenpräsenz hervortut, ist voller Energie, die es an sein Publikum weitergeben möchte, heisst es in einer Mitteilung. Das Programm «Bring back the colour» steht für Frühling, Aufbruchsstimmung und Hoffnung und setzt sich aus Liedern zusammen, die Zuversicht verströmen. Eine wichtige Rolle spielt auch an diesem Konzert die Band mit dem Perkussionisten Daniel Schwenger und dem Pianisten Conny Schock. Sie begleiten das Ensemble, setzen sich aber auch immer wieder einmal mit einem Bandsolo ­gekonnt in Szene.

Weitere Konzerte sind im Herbst und Advent geplant. Das Ensemble arbeitet an einem neuen Programm und wird in Schinznach bereits einige Lieder daraus präsentieren. Sowohl lieb gewordene bekannte Songs als auch noch unbekannte Trouvaillen erwarten das Publikum, wird versprochen. Im September feiert das neue Programm «Panta Rhei» Premiere in der reformierten Kirche Gebenstorf. Die Songs drehen sich um die Themen Abschied, Aufbruch und Neubeginn.

Zum Jahresabschluss folgt im Dezember dann das fast schon traditionelle Adventskonzert: Das Programm «A true story», das 2021 in der Stadtkirche Brugg aufgeführt wurde, soll eine Fortsetzung erhalten. (az)

«Bring back the colour» Ref. Kirche, Schinznach-Dorf, Samstag, 30. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 1. Mai, 18 Uhr.