Schinznach «Das Wohnungsangebot für Familien muss stimmen»: Simon Baldinger kandidiert für den Gemeinderat Früher war der 50-Jährige in der Findungskommission für die Exekutive von Schinznach, jetzt steht er selbst zur Wahl. Wofür er sich stark machen will und was seine grosse Leidenschaft ist.

Simon Baldinger musste sich nach einem Snowboardunfall beruflich umorientieren. Jetzt arbeitet er als Leiter Verkaufsinnendienst. Bild: zvg

Simon Baldinger hat den Grossteil seines Lebens im Schenkenbergertal verbracht. Aufgewachsen ist er in Veltheim und Oberflachs. Nach kurzen Aufenthalten in benachbarten Gemeinden zog er vor mehr als 20 Jahren zurück nach Schinznach.

Nun zieht es den 50-Jährigen in den Gemeinderat. Er kandidiert für die Ersatzwahlen am 18. Juni für den Rest der Amtsperiode 2022/2025. Aufgrund der Demission von Elisa Landis und Adrian Mathys wird für das aktuell dreiköpfige Gremium Verstärkung gesucht. Folgende weitere Kandidaten sind für den ersten Wahlgang gemeldet: Roger Wüst (FDP), Oliver Ecknauer (parteilos) und Werner De Schepper (IG Oberflachs).

Ursprünglich hat Baldinger Automechaniker gelernt. Ein Snowboardunfall zwang ihn, sich beruflich umzuorientieren. Er besuchte die Handelsschule und bildete sich zum Technischen Kaufmann weiter. Nachdem er einige Jahre in diesem Beruf tätig war, studierte er berufsbegleitend Betriebsökonomie. Seit 2021 arbeitet Simon Baldinger als Leiter Verkaufsinnendienst bei der Südo AG und Jasa AG in Spreitenbach.

Bereits 2021, als in Schinznach die Gesamterneuerungswahlen anstanden, überlegte sich Baldinger, dazumal Mitglied in der Findungskommission, selbst für den Gemeinderat zu kandidieren. Zum einen sei er schon damals von der SVP angefragt worden, in der er seit mittlerweile zehn Jahren Mitglied ist. Zum anderen sei es schwierig gewesen, Kandidatinnen oder Kandidaten für den Gemeinderat zu finden, so der geschiedene Vater von drei Kindern. Aber aus beruflichen Gründen sei 2021 für ihn einfach nicht der richtige Zeitpunkt gewesen.

Doch nun passt alles. «Jetzt wäre ich bereit für das Amt.» Allenfalls könnte er sich auch vorstellen, dafür sein Arbeitspensum zu reduzieren. Durch seine Ausbildung und seine vielfältige Berufserfahrung – insbesondere im Kontakt mit Menschen und als Dienstleister – habe er das nötige Rüstzeug, ist der Schinznacher überzeugt.

Gute Zusammenarbeit ist ihm wichtig

Als Gemeinderat möchte sich Simon Baldinger besonders für die Bevölkerung stark machen. Auch ein gutes Zusammenarbeiten mit den anderen Gemeinderäten ist ihm ein Anliegen, ein Wunschressort hat er nicht. Ein wichtiges Thema sei die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden des Schenkenbergertals, so Baldinger. Dem Gedanken einer Fusion steht er sehr positiv gegenüber.

Damit Schinznach attraktiv bleibt, erachtet Simon Baldinger einen verhältnismässig tiefen Steuerfuss als wichtig. «Und das Wohnungsangebot für Familien muss stimmen. Nur teure Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen bringen nichts.» Im Kulturbereich sei das Angebot in Schinznach bereits sehr gross, sagt Baldinger, der in der Kulturkommission ist. Es gelte nun, dieses noch etwas mehr in der Bevölkerung bekannt zu machen. Für das laufende Jahr seien verschiedene Projekte in Planung.

Eine grosse Leidenschaft des 50-Jährigen ist die Musik. Seit seiner Jugend spielt er Posaune in der Musikgesellschaft Schinznach-Dorf. Von 2005 bis 2016 präsidierte er den Verein und heute ist er Ehrenpräsident. «Musizieren befreit und ist ein wunderbarer Ausgleich.»