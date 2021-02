Schinznach Das Stimmvolk in Schinznach weist das Budget 2021 an der Urne klar zurück Die Stimmberechtigten in Schinznach wollen nichts wissen von einem um 5% auf 110% erhöhten Steuerfuss und weisen das Budget 2021 zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurück.

Noch ist das Budget nicht unter Dach und Fach in Schinznach. Das Bild zeigt eine Figur des Oberflachser Künstlers und Bildhauers Hans Etter.

Bild: Sandra Ardizzone (9. August 2018)

Klares Resultat an der Urne: Das Stimmvolk in Schinznach hat am Sonntag mit 312 zu 600 Stimmen das Budget 2021 mit einer Erhöhung des Steuerfusses um 5% auf 110% abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 56,4 Prozent. (mhu)